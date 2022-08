7 Games mit tierisch guten Helden

Blacksad: Under the Skin

Eine süße Katze in einer dystopischen Zukunftsvision. Dieses selbst für die Gaming-Welt eher ungewöhnliche Szenario machte das erst kürzlich veröffentlichte Adventure Stray zu einem der bislang größten Überraschungshits des Gaming-Jahres 2022 . Ihr habt mittlerweile an sämtlichen Wänden und Einrichtungsgegenständen gekratzt und eure virtuelle Milch ausgeschlabbert? Wenn ihr trotzdem nicht genug von tierisch guten Games bekommen könnt, haben wir hier ein paar Empfehlungen und Alternativen für euch.

-Reihe von Entwickler The Gentlebros genauer anschauen. Hier ist der Name Programm, denn im Game begibt sich eine namensgebende Katze auf eine wichtige Mission. Okay, eigentlich sind es sehr viele wichtige Missionen, die euch die Entwickler mit Purr-fektion kredenzen.

Wer nach Stray nicht genug von den schnurrenden Fellknäulen bekommen kann, sollte sich einmal die Cat Quest -Reihe von Entwickler The Gentlebros genauer anschauen. Hier ist der Name Programm, denn im Game begibt sich eine namensgebende Katze auf eine wichtige Mission. Okay, eigentlich sind es sehr viele wichtige Missionen, die euch die Entwickler mit Purr-fektion kredenzen.

zwischen der Diablo-Reihe und den klassischen The Legend of Zelda-Games

Wortwitze und eine gehörige Prise Humor gehören im zweidimensionalen Action-Rollenspiel einfach dazu, das sich aus spielerischer Sicht irgendwo zwischen der Diablo-Reihe und den klassischen The Legend of Zelda-Games ansiedelt.

Cat Quest 2 spielt in der Fantasywelt von Felingard und wartet zudem mit einem Koop-Modus auf, in dem maximal zwei Spieler als Katze und Hund gemeinsam versuchen, ihre Königreiche zurückzuerobern. Garniert wird das Abenteuer mit abwechslungsreichen Missionen, weitläufigen Dungeons und einer gehörigen Portion Taktik.

. Die Legend of Zelda-Reihe ist von allen Gaming-Serien sein Favorit. In

Detektiv auf Samtpfoten: Blacksad: Under the Skin.

Dass eine Katze sehr gute detektivische Fähigkeiten aufweist, dürften viele Besitzerinnen und Besitzer der Samtpfoten vermutlich wissen. Aus spielerischer Sicht stellt dies das Detektiv-Abenteuer Blacksad: Under the Skin um den namengebenden Helden John Blacksad eindrucksvoll unter Beweis.

, das in einer fiktiven Version von New York in den Fünfzigerjahren angesiedelt ist und übrigens auf der gleichnamigen Comic-Vorlage beruht.

Ein düsters, tierisches Adventure im Stile von Sherlock Holmes , das in einer fiktiven Version von New York in den Fünfzigerjahren angesiedelt ist und übrigens auf der gleichnamigen Comic-Vorlage beruht.

Videospiele mit tierischen Helden präsentieren sich oftmals mit einem humoristischen Ansatz, lassen aber zumindest im Kern einen ernsthaften Ansatz erkennen. Das ist bei der Goat Simulator-Serie allerdings nicht der Fall, die mit dem Goat Simulator 3 am 17. November 2022 in die nächste Runde geht.

Videospiele mit tierischen Helden präsentieren sich oftmals mit einem humoristischen Ansatz, lassen aber zumindest im Kern einen ernsthaften Ansatz erkennen. Das ist bei der Goat Simulator-Serie allerdings nicht der Fall, die mit dem Goat Simulator 3 am 17. November 2022 in die nächste Runde geht.

Was soll man zu den Games großartig sagen? Es geht um Ziegen, die allerlei… seltsame oder lustige Dinge anstellen. Logischerweise markiert der dritte Goat Simulator den Nachfolger des Erstlings aus dem Jahr 2014 – das ergibt natürlich Sinn, denn die Zahl Zwei ist bei Ziegen ja ohnehin verpönt . Oder so ähnlich.

, die es sich in Form eines Wolfs zur Aufgabe macht, den Dämon Orochi dingfest zu machen und so den Frieden im Reich Nippon wiederherzustellen.

Okami erzählt die märchenhafte Geschichte der japanischen Sonnengöttin Amaterasu , die es sich in Form eines Wolfs zur Aufgabe macht, den Dämon Orochi dingfest zu machen und so den Frieden im Reich Nippon wiederherzustellen.

