AIRPOWER24: Alle Infos zur größten Flugshow Europas

Wenn am 6. und 7. September 2024 die AIRPOWER24 am Fliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg mehr als 300.000 Zuschauer und über 1.500 Spotter anzieht, dann ist eines klar: Es wird ein Event der Superlative, nicht nur für Flugzeug-Fans. Dank vielfältiger Rahmenveranstaltungen am Flugplatzgelände inklusive Militärluftfahrtmuseum wird die AIRPOWER24, veranstaltet vom Österreichischen Bundesheer, dem Land Steiermark und Red Bull, bei freiem Eintritt zur Veranstaltung für die ganze Familie. Wir haben euch hier die wichtigsten Infos zusammengetragen – wir sehen uns dort!

Wenn am 6. und 7. September 2024 die AIRPOWER24 am Fliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg mehr als 300.000 Zuschauer und über 1.500 Spotter anzieht, dann ist eines klar: Es wird ein Event der Superlative, nicht nur für Flugzeug-Fans. Dank vielfältiger Rahmenveranstaltungen am Flugplatzgelände inklusive Militärluftfahrtmuseum wird die AIRPOWER24, veranstaltet vom Österreichischen Bundesheer, dem Land Steiermark und Red Bull, bei freiem Eintritt zur Veranstaltung für die ganze Familie. Wir haben euch hier die wichtigsten Infos zusammengetragen – wir sehen uns dort!

Wenn am 6. und 7. September 2024 die AIRPOWER24 am Fliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg mehr als 300.000 Zuschauer und über 1.500 Spotter anzieht, dann ist eines klar: Es wird ein Event der Superlative, nicht nur für Flugzeug-Fans. Dank vielfältiger Rahmenveranstaltungen am Flugplatzgelände inklusive Militärluftfahrtmuseum wird die AIRPOWER24, veranstaltet vom Österreichischen Bundesheer, dem Land Steiermark und Red Bull, bei freiem Eintritt zur Veranstaltung für die ganze Familie. Wir haben euch hier die wichtigsten Infos zusammengetragen – wir sehen uns dort!

, die auch in diesem Jahr für Gänsehautmomente sorgen wird. Sie werden mit 26 Luftfahrzeugen mit allen Highlights aus dem Hangar-8 in Salzburg auf der AIRPOWER24 präsent sein.

Sie präsentieren den über 300.000 Zuschauern Displays mit einigen der schönsten und seltensten Flugzeuge der Geschichte. Unser Tipp: Beim zusätzlichen Static Display der Flying Bulls könnt ihr neben der legendären DC-6, die das "Kronjuwel" der Flying Bulls Flotte ist und als Jugoslawiens "Air Force One" von Marschall Tito galt, auch die PT 17 Stearman und Aviat Husky bestaunen. "Wir bestreiten in der Saison 50 bis 60 Airshows in ganz Europa, aber die AIRPOWER ist etwas ganz Besonderes. Sie ist unser Heimspiel und wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn wir hier in ganz viele begeisterte Gesichter der Fans und Flug-Begeisterten schauen können", sagt Simon Pircher, Airshow-Koordinator der Flying Bulls. Mit dabei sind auch