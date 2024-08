AIRPOWER24 – die Highlights der Flying Bulls

Es wird auch das

mit dabei sein und gemeinsam mit der Czech Air Force in einer 4er-Formation eine tolle Darbietung abliefern. Und was wäre die AIRPOWER24 ohne Dario Costa? Er wird in "seiner" Zivko Edge 540, mit der er auch mit seinem

für Furore gesorgt hat, gemeinsam mit Luke Czepiel, der mit dem

im März 2023 die internationale Szene beeindruckte, in einer Carbon Cub EX2 eine geniale Show bieten. Die beiden Aerobatic Aces fliegen zum ersten Mal ein Display gemeinsam – und lassen sich noch nicht in die Karten blicken. Wir sind extrem gespannt, was die beiden Stars der Szene in Zeltweg in die Wolken zaubern werden.