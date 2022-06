Seid ihr bereit für die AIRPOWER22?

300.000 Zuschauer, 1.500 Spotter, 200 Zivil- und Militärluftfahrzeuge aus 20 Nationen, 50 davon alleine vom Österreichischen Bundesheer: Am 2. und 3. September 2022 veranstalten Österreichisches Bundesheer, Red Bull und das Land Steiermark die

mit dem „Red Bull Aerobatic Triple“ eine Weltpremiere in den österreichischen Luftraum – und das alles bei freiem Eintritt!

Beim Red Bull Aerobatic Triple kombinieren The Flying Bulls gemeinsam mit dem Red Bull Skydive Team in ihrer Flugshow drei Aerobatic-Elemente gleichzeitig – eine absolute Weltpremiere. Dabei werden die BO-105, die EDGE 540 von Dario Costa und das Red Bull Skydive Team gleichzeitig in der Luft sein. Begleitet wird das Spektakel von der PT-17 Stearman, ein der Bell Cobra 209/AH-1F sowie einige Fallschirmspringes des HSV Red Bull Salzburg. Nur mit höchster Präzision und perfektem Timing ist es möglich, diese Choreografie zu zeigen. Dieser einzigartige Stunt im freien Fall wird eines der absoluten Highlights der