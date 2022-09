Mirko Flaim: Die Challenge war, alle diese unterschiedlichen Elemente mit den unterschiedlichsten Eigenschaften in der Luft in ein Display zu vereinen. Schnelligkeit, Sinkgeschwindigkeit, Wendigkeit: Diese Eigenheiten versuchten wir miteinander zu verbinden - und es hat geklappt. Jeder hat für sich die Einzelmanöver perfektioniert, in der gemeinsamen Umsetzung war es dann extrem wichtig, die richtigen Timings herauszufinden, um alles in einem Display vereinen zu können.

Marco Waltenspiel: Für uns war es wichtig, dass wir eine enge Formation fliegen, damit sich Dario Costa mit der Zivko Edge 540 um uns herumschrauben kann. Das war ein wichtiger Aspekt, ebenso das Exit-Timing, das ganz genau stimmen musste, damit Dario sofort ins Rollen einsteigen kann. Ihr hattet dieses Display in ähnlicher Form bereits für die AIRPOWER19 im Gepäck – damals konntet ihr es aufgrund der Wetterbedingungen nicht zeigen. Wie habt ihr es für dieses Jahr weiterentwickelt?