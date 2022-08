am Fliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg mehr als 300.000 Zuschauer und 1.500 Spotter anzieht, dann ist eines klar: Es wird ein Event der Superlative, nicht nur für Flugzeug-Fans. Dank vielfältiger Rahmenveranstaltungen am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum wird die AIRPOWER22, veranstaltet vom Österreichischen Bundesheer, Red Bull und dem Land Steiermark, bei freiem Eintritt zur Veranstaltung für die ganze Familie. Wir haben euch hier die wichtigsten Infos zusammengetragen – wir sehen uns dort!

. Nachhaltig, stau- und stressfrei gelangt man mit den Sonderzügen der ÖBB von Wien, Linz, Salzburg und Villach fast bis an die Eingänge des Veranstaltungsgeländes. Unser Tipp: Wenn du bereits dein Klimaticket in der Tasche hast, kannst du sozusagen "gratis" mit den Öffis anreisen!

Die AIRPOWER22 setzt in Sachen Verkehr neue Maßstäbe. Praktisch, staufrei, bequem, umweltschonend – und ihr seid von der Haltestelle bereits fast mitten am Veranstaltungsgelände. Vom Bahnhof Zeltweg sind es nur wenige Gehminuten zum Veranstaltungsgelände. Noch nie war es einfacher, mit

und "Vibes in the sky" des Österreichischen Bundesheeres stehen zwei spektakuläre Weltpremieren auf dem Programm der AIRPOWER22. Und die Flying Bulls haben noch etwas Besonderes im Talon: Der gemeinsame Formationsflug der P-38 Lightning, dem schnellsten Kolbenflieger in den 1940er Jahren, und den beiden Alpha Jets. Auch diese Kombination aus Propeller-Flieger und Jet gab es in dieser Form so noch nie.