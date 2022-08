Red Bull Aerobatic Triple: Atemberaubende Weltpremiere bei der AIRPOWER22

„Man kann sich das wie ein Orchester vorstellen, das eine schwierige Partitur spielt. Alle Einsätze der Piloten und Springer müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, denn es geht wirklich um Bruchteile von Sekunden, wenn vom Boden alles so ausschauen soll, wie wir es geplant haben“, sagt Mirko Flaim, der das Red Bull Aerobatic Triple mit erfunden hat. Das Red Bull Aerobatic Triple wird an beiden Tagen der AIRPOWER22, die am 2. und 3. September 2022 stattfindet, zu sehen sein. Trainiert wurde in mehreren Sessions in Zeltweg und im slowenischen Maribor.