Alan Wake 2 spielt mit eurem Verstand

Im Laufe des Spiels übernehmt ihr die Rolle über zwei spielbare Charaktere. Der namensgebende Autor ist dabei aber nicht die erste Figur, über welche ihr die Kontrolle erhaltet. Stattdessen spielt ihr die FBI-Agentin Saga Anderson, die gemeinsam mit ihrem Partner Alex Chasey einen mysteriösen Mordfall in dem verschlafenen Wald-Örtchen Bright Falls aufdecken soll. Dabei entwickelt sich der Fall aber in keiner Weise so, wie Saga es erwartet hat. Seltsame, übermenschliche Ereignisse geschehen, die Toten stehen wieder und sie selbst wandelt förmlich zwischen den Welten. Alles endet damit, dass sie schließlich den verschollenen Autor Alan Wake findet. Und von da an eskalieren die Ereignisse nur weiter.

Die Gameplay-Passagen, in denen ihr Alan spielt, erinnern noch am ehesten an Teil 1: Ihr löst kleinere Puzzle und wehrt euch mit Licht und Schusswaffen gegen Schattenwesen, die euch an den Kragen wollen. Alles, während ihr natürlich versucht, das Geheimnis um die schaurigen Szenarien zu lösen.

