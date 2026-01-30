© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Alex Rončević verpasst Weltrekord bei HYROX Phoenix um eine einzige Sekunde
Der zweite Saisonsieg für den HYROX Elite 15-Athleten Alexander Rončević, aber es war kein leichter Weg für den Österreicher. Phoenix lieferte ein spannendes Rennen, das bis zum Schluss offen war.
Die Hyrox-Saison 2026 wurde mit dem Phoenix Elite 15 Major im State Farm Stadium, der Heimat der Arizona Cardinals in Phoenix, USA, eröffnet. Alexander Rončević, Österreichs bester HYROX Elite 15-Athlet, lieferte eine herausragende Leistung ab und verpasste den Weltrekord mit einer Zeit von 53m 16s nur um eine Sekunde.
Die Konkurrenz war groß: James Kelly aus Australien wurde Zweiter in 53m 39s und der Amerikaner Rich Ryan Dritter in 53m 59s, beide unter 54 Minuten. Rončevićs Sieg war sein zweiter Sieg in der Saison 2026 und sein erster Triumph auf US-amerikanischem Boden, womit er seinen Status als einer der besten Wettkämpfer auf dem globalen HYROX Circuit festigte.
01
Rončevićs Geheimnis für seine Beständigkeit
Rončević, der in dieser Saison zwei Rennen bestritten und beide Male gewonnen hat, führt seine Beständigkeit auf die Unterstützung seines neuen Trainers und seinen Fokus zurück. Als ehemaliger Schwimmer und Sportlehrer in Wien erzählte er nach dem Rennen: "Ich habe jetzt zwei Trainer, einen für das Laufen - Willi - und einen für Kraft und HYROX-Konditionierung - Tiago. Es ist anders, ich habe das Gefühl, dass ich auf einem anderen Level bin als in der letzten Saison. Es ist auch etwas ganz Besonderes, weil es mein erster Sieg auf amerikanischem Boden ist. Ich habe versucht herauszufinden, wie ich hier ein gutes Rennen fahren kann, um eine Lösung zu finden. Jetzt konzentriere ich mich auf Stockholm und versuche, den Titel zurückzuholen."
Die HYROX-Weltmeisterschaften finden im Juni dieses Jahres in Schweden statt, wo Rončević die Chance hat, einen weiteren Weltmeistertitel zu gewinnen, nachdem er ihn 2024 zum ersten Mal in seiner Karriere gewonnen hat. Letztes Jahr hatte er das Nachsehen und der Deutsche Tim Wenisch holte sich den Titel.
Nach seinem Sieg in Phoenix, bei dem Wenisch nicht anwesend war, verriet Rončević auch seine persönliche Herangehensweise während des Rennens, die ihm zum Sieg verhalf: "Ich habe nicht zu viel nachgedacht. Ich habe meinen Vater bei mir, der mich ein bisschen ablenkt, und denke nicht zu viel über das Rennen nach. Genau wie in den guten alten Zeiten, einfach rausgehen und Rennen fahren."
02
Ein Rennen mit viel Dramatik und knappen Abständen
Von Anfang an drückte Rončević aufs Tempo und wurde zunächst nur vom englischen Neuling Luke Greer herausgefordert. Als Weltmeister von 2024 war Rončević nie schüchtern, seine Grenzen auszutesten.
Das Rennen war nicht ohne Spannung. Greer überholte Rončević vor dem Schlittenzug und brachte den Österreicher kurz aus dem Konzept. Aber Rončević gewann die Fassung zurück, dominierte den Schlittenzug und überholte seinen Rivalen nach und nach.
Die Verfolgungsjagd blieb intensiv. Sean Noble überholte Rončević beim Farmer's Carry und Rich Ryan schloss bei den Lunges auf. Zum finalen Showdown kam es bei den Wall Balls. Rončević blieb trotz einer ungewöhnlichen Anzahl von Nullreps ruhig und konzentriert und legte ein unerbittliches Tempo vor, das ihm schließlich den Sieg sicherte - nur eine Sekunde unter dem Weltrekord.
03
Rončevićs HYROX Major Phoenix-Leistung im Überblick
Aufteilung der Trainingsstationen:
- SkiErg (1000 m): 3m 40s - 1. Platz
- Schlittenschieben (50 m): 2m 10s - 4. Platz
- Schlittenziehen (50 m): 2m 54s - 4. Platz
- Burpee Weitsprünge (80 m): 2m 25s - 1. Platz
- Rudern (1000 m): 3m 53s - 2. Platz
- Farmer's Carry (200 m): 1m 15s - 3. Platz
- Sandsack-Lunges (100 m): 3m 01s - 8. Platz
- Wall Balls: 3m 35s - 3. Platz
Laufsplits (8 x 1 km):
- Lauf 1: 3m 20s
- Lauf 2: 3m 30s
- Lauf 3: 3m 58s
- Lauf 4: 4m 03s
- Lauf 5: 3m 53s
- Durchgang 6: 4m 06s
- Durchgang 7: 3m 57s
- Durchlauf 8: 3m 43s
04
Die besten Ergebnisse - HYROX Elite 15 Phoenix 2026
Elite 15 der Männer:
- Alexander Rončević, AUT - 53m 16s
- James Kelly, AUS - 53m 39s
- Rich Ryan, USA - 53m 59s
Elite 15 der Frauen:
- Joanna Wietrzyk, AUS - 56m 03s Weltrekord
- Lauren Weeks, USA - 58m 31s
- Vivian Tafuto, USA - 59m 01s