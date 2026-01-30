Alex Rončević verpasst Weltrekord bei HYROX Phoenix um eine einzige Sekunde

Die Konkurrenz war groß: James Kelly aus Australien wurde Zweiter in 53m 39s und der Amerikaner Rich Ryan Dritter in 53m 59s, beide unter 54 Minuten. Rončevićs Sieg war sein zweiter Sieg in der Saison 2026 und sein erster Triumph auf US-amerikanischem Boden, womit er seinen Status als einer der besten Wettkämpfer auf dem globalen HYROX Circuit festigte.

Die Konkurrenz war groß: James Kelly aus Australien wurde Zweiter in 53m 39s und der Amerikaner Rich Ryan Dritter in 53m 59s, beide unter 54 Minuten. Rončevićs Sieg war sein zweiter Sieg in der Saison 2026 und sein erster Triumph auf US-amerikanischem Boden, womit er seinen Status als einer der besten Wettkämpfer auf dem globalen HYROX Circuit festigte.

Die Konkurrenz war groß: James Kelly aus Australien wurde Zweiter in 53m 39s und der Amerikaner Rich Ryan Dritter in 53m 59s, beide unter 54 Minuten. Rončevićs Sieg war sein zweiter Sieg in der Saison 2026 und sein erster Triumph auf US-amerikanischem Boden, womit er seinen Status als einer der besten Wettkämpfer auf dem globalen HYROX Circuit festigte.