Weltrekord: Rončević knackt bei HYROX Warschau die 52-Minuten-Marke

Alexander Rončević hat in Warschau nicht nur gewonnen, sondern auch die 52-Minuten-Grenze zum ersten Mal unterboten und damit gezeigt, was bei HYROX möglich ist.

Der 33-jährige Österreicher durchbrach mit einer Zeit von 51:59,37 Minuten als erster Athlet überhaupt die 52-Minuten-Grenze im HYROX, verbesserte den bisherigen Weltrekord um fast 45 Sekunden und untermauerte seinen Status als der Mann, den es vor den Weltmeisterschaften im Juni in Stockholm zu schlagen gilt.

"Es ist natürlich schön, dass ich ihn wieder habe", sagte Rončević in einem Interview nach dem Rennen. Er hatte die Saison mit einem Weltrekord von 53.15 Minuten in Hamburg eröffnet, bevor er ihn vor wenigen Wochen in London an den Niederländer Hidde Weersma verlor. In Warschau holte er ihn sich zurück und setzte damit eine völlig neue Messlatte für den Sport .

Wie immer wischte er die Niederlage beiseite: "Wenn ich zu einem Major komme, will ich einfach nur gewinnen. Die Zeit ist mir nicht so wichtig, aber es ist natürlich schön."

Quotation Wenn ich zu einem Major komme, will ich einfach nur gewinnen. Die Zeit ist mir egal. Alexander Rončević

HYROX Major Warschau: Von Anfang an ein hohes Tempo - und kein Platz für Fehler

Warschau, das letzte Major der Saison, war von Anfang an schnell. Der Engländer Luke Greer setzte sich mit einem engagierten Anfangstempo vom Feld ab, aber Rončević blieb gelassen und setzte sich knapp dahinter, während er bereits eine Lücke zu Tim Wenisch , dem amtierenden Weltmeister aus Deutschland, aufriss, der schließlich Vierter wurde. Bis zum SkiErg hatte sich Rončević in Position gebracht und kam knapp vor Wenisch aus dem Rennen, als sich die beiden vom Feld abzusetzen begannen.

Von da an entwickelte sich das Rennen zu einem Wechselduell . Rončević kontrollierte die Push- und Pull-Phasen des Schlittens und war stets unter den Schnellsten, konnte sich aber nie ganz absetzen. Der Däne Sebastian Ifversen , einer der aufstrebenden Namen des Sports, machte Druck und lag bei den Burpee-Weitsprüngen sogar in Führung.

HYROX Newcomer Ifversen fordert Rončević heraus und treibt ihn zu neuen Höchstleistungen

Nach der Hälfte der Strecke schien es, als wäre es noch ein Rennen für jedermann. Rončević und Ifversen lieferten sich einen Schlagabtausch auf dem Rudergerät, bevor sich der Österreicher absetzen konnte. Von diesem Zeitpunkt an begann er, das Feld zu dehnen . Der Bauernschlag sorgte für einen sichtbaren Abstand, und obwohl er nur knapp hinter dem Weltrekordtempo lag, wusste Rončević, dass die Chance da war.

"Ich habe gesehen, dass eine 52 möglich ist und habe am Ende noch ein bisschen mehr gepusht", verriet er nach dem Rennen.

Der Endgegner: Die gefürchteten Wall Balls. © Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Dieser letzte Schub kam genau so, wie man es von ihm im letzten Lauf und bei den Wallballs erwarten würde. Sein Wallball-Split von 3.29 Minuten war der schnellste im Feld, und das, während die Konkurrenz hinter ihm aufholte. Wo andere einknicken, hielt Rončević die Stellung.

Iversen wurde in 53.17 Minuten Dritter hinter dem US-Amerikaner Dylan Scott in 52.40 Minuten (eine Zeit, die auch ohne Rončevićs Leistung an diesem Abend ein neuer Weltrekord gewesen wäre). Wenisch , Rončevićs Elite-15-Doppelpartner und aktueller Weltmeister, wurde mit 53.18 Minuten Vierter . Die Abstände waren knapp, aber am Ende konnte niemand Rončevićs Tempo folgen.

"Es ist verrückt", sagte Rončević über die steigende Konkurrenz. "Wir sind seit acht, neun Jahren im Sport - und die jungen Leute kommen und werden immer schneller und schneller. Ich gratuliere ihm [Ifversen], dass er sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Das wird ein toller Kampf werden."

Quotation Wir sind jetzt acht, neun Jahre dabei - und die Jungen kommen immer noch und werden immer schneller Alexander Rončević

Seine siebte Weltmeisterschaft, und Rončević ist in der Form seines Lebens

Rončević hat in dieser Saison einen starken Lauf hingelegt. Er eröffnete die WM 2025-26 in Hamburg mit einem damaligen Weltrekord von 53m 15s, bevor er bei der Europameisterschaft in London zusammen mit Wenisch einen Weltrekord im Pro-Doppel der Männer aufstellte (47m 40s). Warschau ist seine dritte Rekordleistung in weniger als einem Jahr.

Das verdankt er einem strukturierteren Aufbau hinter den Kulissen : "Ich habe jetzt zwei Trainer, einen für das Laufen und einen für Kraft und HYROX-Konditionierung. Ich habe das Gefühl, dass ich auf einem anderen Level bin als letzte Saison", verrät er . Sein HYROX-Trainer Tiago Lousa hat auch über den Ansatz gesprochen, der hinter dieser Entwicklung steckt, und Trainingsprinzipien mitgeteilt , die darauf abzielen, die HYROX-spezifische Ausdauer aufzubauen .

Als ehemaliger Schwimmer aus Wien hat sich Rončević als einer der komplettesten Athleten von HYROX etabliert. Als Nächstes steht Stockholm auf dem Programm, wo im Juni die Weltmeisterschaften und das Finale der Elite 15 ausgetragen werden.

"Es wird meine siebte Weltmeisterschaft sein. Ich werde so hart wie möglich fahren, es genießen und versuchen, den Titel zu holen."