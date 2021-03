Es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin beim Heeressport und im Olympia Zentrum in Salzburg stationiert. Ich habe zwei Mal am Tag Training. Meistens in der Früh und am Nachmittag bzw. am Abend. Das ist dann aufgeteilt in Karatetraining, Schnelligkeitstraining, Ausdauertraining und Krafttraining. Das wird immer abgestimmt auf die Phase, in der wir uns gerade befinden. Das ist eigentlich so mein Alltag. Also Training, Physio-Therapie, Regeneration, wieder Training und Wettkampf. Die Aufteilung ist immer unterschiedlich. Manchmal habe ich am Vormittag mal kein Karate, sondern Krafttraining oder Schnelligkeitstraining und dann am Nachmittag oder Abend Karate – das variiert.

Alisa Buchinger: Es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin beim Heeressport und im Olympia Zentrum in Salzburg stationiert. Ich habe zwei Mal am Tag Training. Meistens in der Früh und am Nachmittag bzw. am Abend. Das ist dann aufgeteilt in Karatetraining, Schnelligkeitstraining, Ausdauertraining und Krafttraining. Das wird immer abgestimmt auf die Phase, in der wir uns gerade befinden. Das ist eigentlich so mein Alltag. Also Training, Physio-Therapie, Regeneration, wieder Training und Wettkampf. Die Aufteilung ist immer unterschiedlich. Manchmal habe ich am Vormittag mal kein Karate, sondern Krafttraining oder Schnelligkeitstraining und dann am Nachmittag oder Abend Karate – das variiert.

Alisa Buchinger: Ja, beim Training sind wir zusammen – da gibt es keinen Unterschied. Ich trainiere eigentlich hauptsächlich mit Männern, weil ich momentan unter den Profis die einzige Frau in Salzburg bin. Ich bin das also schon von klein auf gewöhnt und finde es gut, mit den Männern zu trainieren. Auch die Männer profitieren im Training von uns Frauen - es ist also ein gegenseitiges Helfen, sag ich mal. In der Sportart ist es eigentlich egal, ob du Mann oder Frau bist – man kann einfach gut miteinander. Im Wettkampf schaut das natürlich anders aus, das kann man nicht vergleichen.

