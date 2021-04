"The Spark Within"

Was treibt eine Top-Athletin wie Anna Gasser an? Wie schafft man es in so kurzer Zeit an die Spitze und was braucht man, um dort auch zu bleiben? Wie sieht das Leben aus, wenn man 300 Tage im Jahr unterwegs ist und dabei Höchstleistungen erbringen muss? Wie stellt sich Anna Gasser, die alle Höhen und auch Tiefen des Lebens kennt, die Zukunft vor? Die neue Doku

Wenn Hingabe einen Namen hätte, würde sie Anna Gasser heißen! Seit Anna sich das erste Mal ein Snowboard unter die Füße geschnallt hat, war für sie klar, dass sie in ihrem Leben nichts anderes mehr machen möchte. Von diesem Moment an ordnete sie dem

So fühlt sich Freiheit an!