Anna Gasser is back in business

Wann man ihre einzigartige Liebe zum Sport spürt? An Tagen wie diesen ... am Kreischberg mit Clemens Millauer on the cam und ihrer Crew, die das Snowboard auch kurz vor dem Sommer noch nicht in den Keller geräumt hatte. Sie starteten noch eine letzte Spring-Session, in der Anna Gasser nochmals grandiose Tricks ausgepackt hat – inkl. Cap Triple. Aber was reden wir um den heißen Brei herum – seht es euch selbst an!