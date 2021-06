Apex Legends Arena-Modus Guide: Tipps & Tricks

Welche Maps gibt es in Apex Legends Arenas?

steht für schnelle, actiongeladene Partien, in den sich zwei Teams mit je drei Spielern gegenüberstehen. Worauf ihr achten müsst und wie ihr gewinnt, verraten wir euch in unserem Guide.

auf kleinen Karten um den Sieg. Das Gameplay ist dabei deutlich schneller als im Battle-Royale – Runden dauern im Schnitt rund 15 Minuten. Ideal also für schnelle Matches zwischendurch.

Apex Legends Arenas ist zweifelsohne die heißeste Neuerung von Season 9 Legacy . Hier kämpfen zwei Teams im 3-gegen-3 auf kleinen Karten um den Sieg. Das Gameplay ist dabei deutlich schneller als im Battle-Royale – Runden dauern im Schnitt rund 15 Minuten. Ideal also für schnelle Matches zwischendurch.

Ähnlich wie in Valorant oder CS:GO müssen Waffen, Explosivgegenstände und Fähigkeiten der Charaktere zu Beginn einer Runde gekauft werden. Dafür benötigt ihr Materialien, die ihr auf den Karten findet, zudem werden bestimmte Aktionen mit zusätzlichen Mats belohnt. Das Team, das zuerst drei Runden gewonnen hat, geht als Sieger aus der Partie hervor.

Auf Party Crasher ist das Boot “ Mirage’s Voyage “ eine solche Position, die ihr unbedingt zuerst sichern sollt. An Deck des gestrandeten Kreuzers könnt ihr die gesamte Karte überblicken und behaltet auch den nahegelegenen Versorgungsbehälter im Auge.

Während auf Phase Runner die Portalseite meistens der Ort ist, an dem die Post abgeht. Solange ihr mit eurem Team zusammenbleibt, kann es auch Sinn machen, euch zunächst auf die Seite zu begeben, auf der sich der Ring (die sichere Zone) nicht befindet und das Gegnerteam zu flankieren.

Gekaufte Waffen und Explosivgegenstände bleiben nur für diese eine Runde in eurem Besitz. Ungenutzte Fähigkeitenaufladungen hingegen stehen euch auch darüber hinaus zur Verfügung.

Anhängig von Map, gewählter Legende und Spielstand kann es sich also durchaus lohnen, mehr Materialien in Taktikfähigkeiten zu investieren , statt eine stärkere Waffe oder ein Upgrade zu kaufen.

In der ersten Runde sind eure Ressourcen noch stark begrenzt, dennoch gibt es eine Handvoll Items, die sich lohnen:

Mindestens einen dieser Materialienkanister solltet ihr euch in jeder Runde schnellstmöglich sichern , das ist für die kommende Runde von unschätzbarem Vorteil. Gerade auf Phase Runner stellt das kein Problem dar, während auf Party Crasher meist ein Kampf um die Kanister entbrennt.

Nutzt zudem die Fähigkeiten eurer Legende, um schneller an die Materialien zu kommen.

Nutzt zudem die Fähigkeiten eurer Legende, um schneller an die Materialien zu kommen. Pathfinders Haken , Lobas Armreif oder Octane eignen sich dafür hervorragend, doch auch Gibraltars Kuppel oder Bangalores Rauch erweisen sich als nützlich.

Material = Ausrüstung. Also sichert euch die Container

Alle Arena-Karten bieten eine Mischung aus großen und kleinen Entfernungen, weshalb Mid-Range-Waffen von unschätzbarem Vorteil sind. Welche der Schießeisen euch am besten liegen, hängt von den persönlichen Vorlieben und dem eigenen Spielstil ab, allerdings gibt es auch ein paar Bleispritzen, die sich als besonders effektiv erwiesen haben.

Dauerfeuerwaffen wie die R-301 , Flatline , Volt oder Spitfire eignen sich für die Arenas besonders gut. Doch auch Klassiker wie die R-99 , EVA-8 , Wingman oder G7 Scout erweisen sich als nützlich, während Scharfschützengewehre, Schrotflinten oder der neue Bocek Bogen seltener, aber zumindest in manchen Situationen, eine gute Wahl darstellen.

Was für den klassischen Battle-Royale-Modus von Apex Legends gilt, trifft auch auf Arenas zu. Um zu gewinnen ist es von entscheidender Bedeutung, die

Was für den klassischen Battle-Royale-Modus von Apex Legends gilt, trifft auch auf Arenas zu. Um zu gewinnen ist es von entscheidender Bedeutung, die Fähigkeiten der einzelnen Legenden zu kennen und zumindest einige davon auch zu beherrschen .

