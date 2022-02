Apex Legends Season 12: Das ändert sich in der neuen Saison

Der 04. Februar 2019 war ein ereignisreicher Tag für Entwickler Respawn Entertainment. Denn ohne Vorlaufzeit wurde mit Apex Legends mal eben ein neues Battle-Royale-Game angekündigt und zeitgleich veröffentlicht. Das Jahr 2021 mauserte sich dank umfangreicher Neuerungen, darunter die Einführung des Arena-Modus mit Season 9 , zum bislang erfolgreichste Jahr für den Titel. Jetzt steht neben dem dritten Geburtstag auch die neue Saison in den Startlöchern: Wir verraten euch, was euch in Apex Legends Season 12 erwartet.

01 Apex Legends feiert 3. Geburtstag

Zeitgleich mit dem Start von Apex Legends Season 12 am 08.02.2022 , die auf den Namen Ungehorsam hört, beginnen auch die Feierlichkeiten zum dritten Geburtstag des Games. Drei Wochen lang könnt ihr euch jede Woche einzigartige Belohnungen für drei Legenden (Octane, Wattson und Valkyrie) sichern. Alles was ihr dafür tun müsst ist, euch in das Game einzuloggen.

Folgende Belohnungen winken anlässlich des dritten Apex Legends Geburtstags:

Woche 1 (8. bis 15. Februar): Freischaltung von Octane und drei Themenpacks

Woche 2 (15. bis 22. Februar): Freischaltung von Wattson und drei Themenpacks

Woche 3 (22. Februar bis 1. März): Freischaltung von Valkyrie, drei Themenpacks und ein legendäres Pack

Neben einer Legende, die ihr normalerweise kaufen müsst, gibt es also Packs mit Sammelitems gratis dazu. Doch das ist noch nicht alles. Zeitgleich startet ein neues Geburtstags Sammlung-Event , in dem einzigartige Charakterskins für sämtliche Legenden winken.

G2 Esports startet in Apex Legends voll durch. Wir haben im Interview mit dem Squad gesprochen , der euch hilfreiche Pro-Tipps liefert. In unserer neuen Folge von ' Unfold ' stellen wir euch G2-CEO Carlos 'ocelote' Rodríguez Santiago und seine einzigartige Mentalität vor.

Carlos ‘ocelote’ Rodríguez

02

Mit der rebellischen Kriegsherrin Mad Maggie tritt eine neue Legende in Apex Legends Season 12 den Spielen bei. Der neue Charakter richtet sich vor allem an offensive Spielerinnen und Spieler , die ohne Rücksicht auf Verluste an vorderster Front kämpfen.

So ist Mad Maggie in der Lage, mit einer ausgerüsteten Schrotflinte nicht nur schneller zu rennen als alle anderen Charaktere, sondern markiert dabei auch noch Gegenspieler , denen sie Schaden zugefügt hat.

Ihre Taktikfähigkeit feuert zudem einen Bohrer ab, der anderen Spielern sogar durch Hindernisse hindurch Brandschaden zufügt. Für einen weiteren Speed-Bost sorgt ihr Ultimate, das eine Kugel abfeuert, die Beschleunigungskissen auslegt und in der Nähe von Gegnern explodiert.

Bei Mad Maggie dreht sich also alles um Schaden und Geschwindigkeit. Ihr Loadout erinnert etwas an die Legende Octane, einen der beliebtesten Charaktere in Apex Legends. Besonders die Kombination aus Tempo-Boost mit Schrotflinte und Ultimate dürfte im Rahmen von Apex Legends Season 12 einige Fans finden und eröffnet mitunter ganz neue Möglichkeiten beim Movement beziehungsweise der Rotation um die Maps.

Mit Mad Maggie erwartet euch eine neue Offensiv-Legende © Respawn Entertainment

Mad Maggies Fähigkeiten im Überblick

Passive Fähigkeit: Warlords Wut – Markiert Gegner, denen ihr Schaden zugefügt habt und lauft mit einer Schrotflinte schneller

Taktikfähigkeit: Krawallbohrer – Feuert einen Bohrer ab, der Gegner durch Hindernisse verbrennt

Ultimative Fähigkeit: Abrissbirne – Wirft eine Kugel, die Beschleunigungskissen erzeugt und in der Nähe von Gegnern explodiert

Damit eignet sich Mad Maggie hervorragend dazu, verschanzte Squads herauszutreiben oder in Kombination mit ihrem erhöhten Tempo flüchtende Gegenspieler einzufangen.

Tipp Team-Komposition Gerade im Zusammenspiel mit Octane und Horizon dürfte Mad Maggie hervorragend harmonieren. Aufklärer Das Zusammenspiel mit Aufklärern wie Bloodhound, Seer und Crypto ermöglicht Mad Maggie zusätzliche Möglichkeiten.

Movement trifft Shooter-Action: Schaut euch das coole Video von Freerunner Krystian Kowalewski an, der die Fähigkeiten von der VALORANT Agentin Jett zum Leben erweckt.

Adrenaline Spike

03 Neue Map: Sabotiertes Olympus

Eine waschechte neue Karte gibt’s mit Apex Legends Season 12 zwar nicht, Fan-Favorit Olympus hat jedoch einige spannende Neuerungen erfahren und kehrt als Sabotiertes Olympus zurück. Im Gespräch mit den Entwicklern hat uns Respawn Entertainment verraten, warum Olympus ein Update nötig hatte.

Das liegt vor allem am runden Layout der Karte, aufgrund dessen sich meist alles im Mapzentrum um Turbine und Hammond Labs herum abspielte. Das neue Olympus wurde nach Süden hin deutlich erweitert und wartet auch mit zwei spannenden neuen POIs auf, was das Gameplay spürbar verändern könnte.

Olympus wird mit Season 12 vollständig überarbeitet © Respawn Entertainment

Phasentreiber lockt mit Loot

Mit dem weitläufigen Phasentreiber erhält der Süden der Karte einen neuen Punkt, an dem sich viele Spieler tummeln dürften. Immerhin ist der POI interaktiv und lockt mit hochwertigem Loot . Am Gerät erwarten euch drei Panels, bei jeder Aktivierung winkt ein Gold-Ball mit goldener Ausrüstung und ein weiter mit lilafarbenem oder blauem Loot.

Allerdings besteht pro Panel eine Abklingzeit von 45 Sekunden, was für intensive Kämpfe um den Loot sorgen soll

Tipp zum Phasentreiber Vorsicht Aktiviert ihr das Terminal, ertönt ein lautes Geräusch das alle Spieler auf der Map hören können. Seid also gewappnet.

Beim Phasentreiber dürften sich Kämpfe um starken Loot abspielen. © Respawn Entertainment

Terminal sorgt für frischen Wind

Mit dem Terminal gibt es zudem einen brandneuen, riesigen Innenbereich um die vormals offenen Areale rund um die Labors und Bonsai-Plaza. Er fungiert mit fünf Zugangspunkten als neuer zentraler Routing-Bereich auf Olympus und könnte die Art der Feuergefechte auf der Map tatsächlich stark verändern.

Immerhin verändert das Terminal auf Sabotiertes Olympus die Art der Bewegungen und Kämpfe in den offenen Gebieten grundlegend und ist dabei trotzdem so gut einsehbar , dass sich nähernde gegnerische Squads und dritte Parteien frühzeitig erkannt werden können.

Weitere Änderungen an Olympus

Außerdem gibt es mit den versetzen Böden ein neues Terrain, bei dem bestehende Bereiche wie die Solaranlage und die Plattformen Ikarus und Bonsai aus dem Zentrum von Olympus verschoben wurden.

Hinzu gesellen sich viele kleinere Änderungen, neue Wege, Durchgänge und Ziplines , die das Gameplay auf der Karte grundlegend verändern. Neue, durch ein fehlgeleitetes Experiment abgeschnittene Objekte sorgen zudem für zusätzliches Chaos auf der Karte.

Aufgrund der weitreichenden Änderungen muss das neue Olympus in Apex Legends Season 12 neu erlernt werden, was Profis und Neueinsteigern viele zusätzliche Optionen und Wege eröffnet.

Das neue Terminal führt ein riesiges Innenareal ein © Respawn Entertainment

Auch Twitch-Star Anne Munition hatte im Jahr 2021 eine Menge Spaß mit Apex Legends. In ihrem Best of-Video hat sie einige Highlights zusammengefasst.

04 Neuer Modus: Kontrolle

Zum Apex Legends Season 12-Start am 08. Februar wird es zudem einen brandneuen Spielmodus geben, der auf den Namen Kontrolle hört. Kontrolle startet als „LTM“ und steht damit lediglich drei Wochen lang zur Verfügung.

Im Gespräch haben uns die Entwickler jedoch verraten dass Kontrolle, wenn das Feedback der Community positiv ausfällt, dauerhaft in Apex Legends integriert werden könnte.

Kontrolle markiert den ersten großen Team-Spielmodus in der Geschichte des Battle-Royale-Games und sorgt, ähnlich wie der Arena-Modus, für ein frisches Spielgefühl. Die Entwickler selbst beschreiben den neuen Modus mit „Apex Style-Gameplay, aber deutlich weniger stressig.“

Mit Kontrolle gibt es einen klassischen Team-Modus © Respawn Entertainment

Apex meets Call of Duty

Denn hier stehen sich zwei Teams aus jeweils neun Spielern gegenüber, um in Teilbereichen der Battle-Royale-Maps die Kontrolle über drei Zonen zu übernehmen. Das erinnert nicht nur auf dem Papier an den klassischen Domination-Modus aus der Call of Duty-Reihe.

Das Halten einer Zone bringt euch für jede Sekunde Punkte . Je mehr Zonen euer Team hält, desto mehr Punkte erhaltet ihr pro Sekunde. Das erste Team, das 1.250 Punkte erreicht, gewinnt. Außerdem gibt es während einer Partie befristete Events, bei denen das Halten einer Zone Bonuspunkte liefert oder Fallschirmabwürfe neue Belohnungen mit sich bringen.

Es gibt allerdings noch mehr Unterschiede zum klassischen Battle-Royale-Modus von Apex Legends:

In Kontrolle gibt es eine unbegrenzte Anzahl an Respawns , wodurch der Modus einsteigerfreundlicher ausfällt und für Neueinsteiger eine gute Anlaufstelle für die ersten Schritte im Game darstellt.

Gleichzeitig habt ihr bei jedem Respawn die Möglichkeit, zu einer anderen Legende zu wechseln und das Loadout anzupassen. Hier stehen insgesamt fünf Klassen zur Wahl, bei denen ihr die Visiere frei wählen könnt.

Fünf Loadouts stehen bei jedem Spawn zur Wahl © Respawn Entertainment

Tipp Passt euer Loadout an Wählt Legende und Loadout aufgrund eurer persönlichen Vorlieben. Marksman und Sniper passen sehr gut zu Aufklärern Der Situation anpassen Andere Loadouts wie Close-Quarters und Heavy eignen sich vor allem für die Kontrolle von Zonen in engen Arealen

Auch David 'TheGrefg' Cánovas Martínez schaut immer mal wieder bei einer Runde Apex Legends rein. Zuletzt zum Start des Arena-Modus mit Season 9. Wir fragen uns zu Recht: Gibt es etwas, das er nicht kann?

Neu in Kontrolle: Legendenwertung

Eine weitere Neuerung im Kontrolle-Modus stellt die Legendenwertung dar. Mit nützlichen Aktionen wie dem Einnehmen einer Zone, Ausschalten von Gegnern oder der Unterstützung der Teammitglieder sammelt ihr individuelle Wertungspunkte , mit denen ihr im Rang aufsteigt.

Die Wertungen sind dabei in Stufen unterteilt – blau, violett und gold. Jede Stufe ist zunehmend schwieriger zu erreichen, gewährt dafür aber auch mächtigere Waffen . Mit jeder neuen Stufe erringt ihr zudem eure ultimative Fähigkeit, um eure Legenden-Fähigkeiten noch effektiver einzusetzen. Doch Vorsicht: Segnet ihr das Zeitliche, wird eure Wertung wieder zurückgesetzt.

Wir haben den besten Objective-basierten Spielmodus erschaffen, den wir in Apex Legens umsetzen können. Mark Yampolsky, Game Designer bei Respawn Entertainment

Tipp zur Legendenwertung Spitzenreiter Da es in Kontrolle Respawns gibt, sind Abschüsse nicht so wichtig. Unterstützende Aktionen für das Team bringen Punkte.

05

Season 12 schraubt kräftig am Balancing des Spiels © Respawn Entertainment

Mit Apex Legends Season 12 halten zudem einige Balancing-Änderungen Einzug in das Spiel. So wird mit Caustic die dominierende Legende der abgelaufenen Saison etwas abgeschwächt. Beispielsweise, indem seine Fallen nun auch nach der Aktivierung zerstört werden können.

Crypto hingegen bekommt einen längst überfälligen Buff , der ihm in Kombination mit seiner Drohne neue Möglichkeiten eröffnet.

Hinzu gesellen sich ein neues Hop-Up namens „ Kinetic Feeder “ für die Triple Take und Peacekeeper, das es in sich hat. Die Idee dahinter: Beim Sliden werden die Waffen automatisch nachgeladen, während gleichzeitig die Aufladezeit drastisch reduziert wird.

Tipp Tipp Rutscht ihr mit einer der beiden Waffen einen Berg hinab, wird die Waffe automatisch nach- und aufgeladen. Tipp In Kombination mit Kinetic Feeder ermöglicht das danach den höchstmöglichen Schadens-Output.

Kinetic Feeder wurde designt, um Spieler zu ermutigen, die gesamte Palette des Apex-Movements mitten im Kampf zu nutzen. Eric Canavese, Game Designer bei Respawn Entertainment

Außerdem kehrt das beliebte Hop-Up „ Hammerpoint Rounds “ endlich zurück und das neben der Mozambique und P2020 diesmal zusätzlich für die RE-45. Damit werden die drei Pistolen als Sekundärwaffen wieder deutlich interessanter , da sie damit Bonusschaden gegen Ziele ohne Schild verursachen.

Eine Änderung gibt es zudem beim „ Shatter Caps “ Hop-Up für den 30-30 Repeater und Bocek Bogen: Mit Apex Legends Season 12 wird der damit verbundene Shotgun-Modus automatisch beim Feuern aus der Hüfte aktiviert.

Sprich: Zielt ihr über Kimme und Korn, verhalten sich die Waffen normal und weisen eine zusätzliche Reichweite aus. Zielt ihr hingegen aus der Hüfte, verhalten sich beide Schießeisen wie klassische Schrotflinten. Sehr praktisch, denn so eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten innerhalb der Meta.

Tipp Damit wird die Kombination aus 30-30/Bocek mit einer der Pistolen spannend.