Apex Legends: So spielt ihr den neuen Charakter Seer

So kontert ihr Seer in Apex Legends

Anfang August startete das Battle-Royale-Game Apex Legends in Season 10 , die auf den Namen “Entstehung“ hört. Mit an Bord sind das neue Rampage LMG , neue Arena-Karten , zahlreiche Gameplay-Anpassungen und eine neue Legende . Was Seer , auch bekannt als Obi Edolasim, auf dem Kasten hat, welche Fähigkeiten ihm zur Verfügung stehen und wie ihr den Meister des Hinterhalts spielt, verrät unser Guide.