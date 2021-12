Arslan Ashs erfolgreicher Weg zum CEO 2021-Champion

Nach fast zwei Jahren fand endlich wieder ein großes Fighting Game Event in Offline-Form statt. Community Effort Orlando, aka. CEO, lud über das Wochenende vom 3. bis 5. Dezember zahlreiche Spieler nach Florida ein, um 9 Turnier-Spielen gegeneinander anzutreten. Nach der langen Offline-Event-Dürre aufgrund der internationalen Gesundheitslage wurde CEO 2021 sehr positiv von der Community aufgenommen.

Natürlich fanden in den vergangenen Monaten auch Invitationals wie das Red Bull Kumite Las Vegas statt, in dem sich Fighting Game-Größen lokal miteinander messen konnten. Ein echtes Open-Bracket-Event, wie es die Szene gewohnt ist, fand aber schon länger nicht mehr statt.

Highlights from Las Vegas

Einer der neun Turnier-Titel war Tekken 7. Hier trafen in der Top 8 hochkarätige Kontrahenten aufeinander. Unter anderem der Thailänder Book, und Red Bull-Profi Anakin aus den USA. Am Ende konnte sich jedoch ein anderer Red Bull-Athlet den Titel des Champions sichern. Der Pakistander Arslan Ash konnte damit an seinen vergangen Sieg auf der Ultimate Fighting League Season 1 anknüpfen.

Arslan Ashs Weg durch die Top 8

VS Kaizur (Lucky Chloe)

Zu Beginn der Top 8 musste sich Arslan Ash dem Amerikaner Kaizur stellen, der auf der Winners-Seite des Brackets auf ihn wartete. Eine spannende Begegnung, da Kaizur auf den Charakter Lucky Cloe setzt. Eine Kämpferin, die man eher selten auf der Profi-Bühne sieht. Auf dem Papier gewinnt Arslans Charakter, Zafina, dieses Match-Up. Allerdings spielt man selten gegen eine Lucky Cloe auf diesem Niveau. Das hat ihn aber zum Glück nicht daran gehindert mit einer Score von 2-0 aus dem Set zu gehen.

VS Anakin (JACK-7)

Im Winners Final wartete Anakin auf Arslan Ash. Bereits auf Evo 2019 trafen die beiden im selben Slot der Top 8 aufeinander. Hier konnte Arslan das Set mit einem 3-0 für sich entscheiden und letztendlich das Turnier gegen den Koreaner Knee gewinnen.

Die Geschichte schien sich zu wiederholen. Arslan dominierte das Set. In den 3 Matches konnte Anakin dem Pakistaner lediglich eine einzige Runde nehmen. Zwar wurde es ein paar Mal durchaus knapp. Aber der sehr kontrollierte Spielstil von Arslan Ash ließ ihn auch in haarigen Situationen die Ruhe bewahren.

Aber selbst wenn er diese Set nicht für sich entscheiden konnte, so muss an dieser Stelle zumindest auf den Top 8-Einmarsch von Anakin hingewiesen werden. CEO zieht diese ähnlich wie bei einem Wrestling-Match auf. Und Anakin, mit seinen bisherigen CEO-Champion-Gürteln im Gepäck, hinterließ auf jeden fall einen starken Eindruck.

Für Anakin war das Turnier auch noch nicht vorbei. Mit einem 3-1 gegen Book kämpfte er sich aus dem Losers-Bracket zurück ins Grand Final, um eine Revanche gegen Arslan Ash zu fordern. Und er schien aus den vergangenen Runden gelernt zu haben.

In Match 1 wirkte Anakin wie ausgewechselt. Nachdem er im Winners Final kaum einen Stich landen konnte, ging er mit einem 3-0 souverän in Führung. Ein Match, nachdem Arslan durchaus angespannt wirkte. Nachdem dieser in Match 2 mit einer Score von 0-2 kurz davor Stand die Kontrolle über das Set zu verlieren, konnte er drei sukzessive Runden gewinnen, um einen Gleichstand von 1-1 Matches zu erzwingen.

Dieses Momentum nahm Arslan in Match 3 weiter, in welchem er 2-0 in Führung ging. Anakin schien aber von der Leistung seines Gegners in Match 2 inspiriert und begann eine Aufholjagd. Das Match endete mit einer Score von 3-2 für Arslan. Ein Etappensieg, für den er hart arbeiten musste. Nach der extrem knappen letzten Runde muss er erst einmal tief durchatmen. Es steht 2-1 für Arslan. Der Turniersieg ist zum Greifen nah.

Match 4 brachte dann die Menge zum kochen. Nach einem spannenden Schlagabtausch steht es 2-2. Beide Kämpfer haben weniger als 50% ihres Lebens und die Uhr läuft gnadenlos ab. Für Anakin hieß es in diesem Moment “Make or Break”. Sollte er diese Runde verlieren würde seine Chance auf ein Bracket Reset, und letztendlich das gesamte Turnier, für ihne verloren sein. Nachdem die beiden Spieler einen Traded Hit gelandet hatten war es letztendlich Anakin, der danach den Vorteil nutzte und mit 4 Sekunden auf der Uhr den Treffer zum 2-3 landen konnte.

Alles sollte sich also in Match 5 entscheiden. Und es war zu erkennen, dass Arslan das Turnier hier beenden wollte. Sein Gegner machte immer weiter Druck und ein weiteres Set nach einem Bracket Reset hätte bedeutet, dass es noch mehr an die Reserven des Zafina-Spielers gehen sollte. Anakin schien auch immer besser zu adaptieren. Jede weitere Runde war nur mehr Info für seinen Kontrahenten. Arslan fokussierte also noch einmal alle vorhandenen Kräfte und obsiegte mit einer Score von 3-1. Die finale Punktzahl des Sets war damit ein knappes 3-2. Ein wichtiger Sieg für den Pakistaner. Mit dem Momentum, welches Anakin über die vergangenen Runden aufgebaut hatte war es ungewiss, wie das Ergebnis eines weiteren Sets gewesen wäre.

Zurück blieben ein erleichterter Arslan Ash, der nun der Tekken 7-Champion von CEO 2021 war, und eine jubelnde Menge, die ein großartiges Grand Final mit zahlreichenen knappen Momenten genießen konnte. Tekken auf seinem höchsten Niveau.

Andere, besondere Matches

VS. Whatzit Tooya (Pools)

In der Pool-Phase wurde es auch schon einmal knapp für Arslan. Hier traf er auf den Amerikaner Whatzit Tooya. Dieser spielt einen der Tekken 7-exklusiven Fighter Fahkumram. Dieser zählt zu den wenigen Charakteren im Roster, gegen den Zafina einen schlechtes Matchup hat. Und das erste Match des Sets war mit einem 3-2 auch nur ein knapper Sieg für Arslan Ash. In Match zwei konnte er aber adaptieren und mit einem sicheren 3-0 das Set beenden.