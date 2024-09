Astro Bot: Knuddelige Intelligenz

In jeder der fünf Galaxien gibt es eine Bosskampf-Arena, die es zu meistern gilt. Diese Kämpfe setzen auf kreative Mechaniken, die den Spieler fordern. Der Riesenaffe Mighty Chew attackiert euch beispielsweise mit Druckwellen und schubst euch mit Gebäudemauern von der Plattform. Das Chamäleon Mecha Leon hingegen attackiert euch mit Feuer und Sägeblättern. In beiden Fällen sind unterschiedliche Geschicke gefragt. Entwicklerstudio TeamASOBI können dabei nicht verheimlichen, dass sie selbst große Genrefans sind. Dass Mighty Chew euch erstmals auf der Riesenbaustelle von Construction Derby begegnet, ist eine Ehrerbietung an einen gewissen Primaten aus dem Hause Nintendo. Und so könnte man sagen, dass in Astro Bot's Abenteuer ein wenig Mario, Splatoon und Rayman stecken, gespickt mit frischen Ideen. Das Resultat ist ein Spiel mit ganz eigener Identität.