Saisonfinale auf der digitalen Piste

Die Herausforderung von ASG lag und liegt dabei nicht nur in den anspruchsvollen Strecken, auch die Skieinstellungen spielen eine Rolle, wenn es um Top-Platzierungen geht. So kann man sich über die Feinjustierung in Sachen Kurven- oder Gleitverhalten an die Witterung anpassen und wertvolle Sekunden herausholen.