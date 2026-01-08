AUTplayed 2026 - Österreichs Fighting-Game-Major geht in die nächste Runde

Die Fighting-Game-Szene in Wien ist einer der größten im deutschsprachigen Raum. Gestützt durch ihren zentralen Verein, das Virtual Dojo Vienna, wird hier noch die Kultur des Genres gelebt und and neue Spieler:innen weitergegeben.

Dieses Wochenende findet hier auch erneut das AUTplayed statt. Österreichs großes Fighting-Game-Turnier, mit einem Fokus auf auf Titel aus der Anime-Schiene.

01 AUTplayed - Alle Infos auf einen Blick

Das AUTplayed 2026 findet vom 10. bis 11. Januar 2026 im Hilton Hotel Vienna Park in Wien statt. Alle Infos zum Turnier, Anmeldung und Tickets findet ihr auf der entsprechenden start.gg-Seite .

Das Hilton ist erneut die Venue für AUTplayed © AUTplayed

Folgende Titel sind Teil des Main-Line-Ups:

Street Fighter 6

Guilty Gear: Strive

Under Night in-Birth II: Sys:Celes

Melty Blood: Type Lumina

BlazBlue: Centralfiction

Granblue Fantasy Versus: Rising

Sowohl Guilty Gear: Strive als auch Granblue Fantasy Versus: Rising sind dabei Teil der ARC WORLD TOUR, der Pro-Tour von Entwickler Arc System Works. Spieler:innen erhalten also mit ihrer Platzierung auf dem AUTplayed 2026 Punkte, um eventuell dann beim Finale in Seoul antreten zu können.

Auch Side-Events finden Anklang © AUTplayed

Zusätzlich veranstaltet die Community noch Turniere für die folgenden Games als Side-Event:

Guilty Gear XX: Accent Core Plus

BlazBlue: Cross Tag Battle

Melty Blood: Actress Again Current Code

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Vampior Savior

2XKO

E’s Laf++

Wer nicht live vor Ort ist, der kann die Action auf den Twitch-Kanälen von AUTplayed und dem Virtual Dojo Vienna verfolgen.

Verpasst kein Match des Events © AUTplayed

02 Die Wurzeln von AUTplayed

Die Turnierszene für Fighting-Games wurde schon immer auf den Schultern der Community aufgebaut. Von den ersten Momenten in den Arcades und Game-Centern, bis hin zu hochkarätigen Events wie EVO, was seinen Start in genau diesem Milieu hatte. AUTplayed ist hier ein wahrer Vertreter dieser Grass-Root-Mentalität. Das Team hinter dem Turnier besteht aus leidenschaftlichen Genre-Fans, deren Ziel es ist, anderen Spieler:innen eine tolle Wettbewerb-Erfahrung zu bieten.

Spieler:innen aus der lokalen Community beweisen Stil © AUTplayed

Doch AUTplayed ist mehr als ein Turnier. Es soll auch als Hub für das Hobby der Fighting-Games dienen, ein Sammelpunkt für Europas Szene. Und auch wenn es sich selbst als Event mit Fokus auf Anime-Fightern bezeichnet, so darf aber natürlich Street Fighter 6 im Line-Up nicht fehlen.

Die Community hinter dem AUTplayed: Virtual Dojo Vienna © AUTplayed

Der Bezug zu Anime-Games kommt aus dem Kern der Wiener Fighting-Game-Community. Spielereihen wie Melty Blood und Guilty Gear waren immer im Zentrum der lokalen Szene und haben starke Spieler wie King_Rasta, Owner und Rele hervorgebracht.

Gestärkt wurde die Community durch die Möglichkeit, in einem Verein, inklusive eigenem Vereinsheim, unterzukommen. Das Virtual Dojo Vienna ist seit über 15 Jahren eine feste Institution innerhalb der deutschsprachigen Szene. Unter dem Banner des VDV fanden auch bereits in der Vergangenheit kleinere und größere Events statt. Besonders viel Zulauf hat die Turnierserie VanDammage erhalten, zu der regelmäßig Spieler:innen aus ganz Europa angereist sind und in den Vereinsräumen des Virtual Dojo Vienna abgehalten wurde.

Man kann das AUTplayed auch als indirekten Nachfolger dieser Eventreihe sehen. Wobei das VanDammage selbst mittlerweile das monatliche Street Fighter-Turnier innerhalb des VDV weitergeführt wird.