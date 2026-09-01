Avatar Legends: The Fighting Game ist ein echter Genre-Geheimtipp

In der Hochzeit der Arcades musste jedes Franchise ein Fighting-Game oder Beat-em-Up haben. Und während Sidescroll-Prügler aktuell einen zweiten Frühling erleben und wir Spiele zu Power Rangers, Marvel oder He-Man bekommen, so stützen sich Fighting Games meist auf bewährte Genre-Serien.

Avatar Legends: The Fighting Game wirft uns zurück in die Zeit, als es zum guten Ton gehörte die lokale Spielehalle mit einem 2D-Fighter zu Hit-Serien zu versorgen. Nicht nur im Bezug darauf, dass hier eine beliebte Serie als Spiel umgesetzt wird, sondern auch was das Game-Design angeht.

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Die Fighting-Game-Retter

The Gameplay Group, das Team hinter Avatar Legends: The Fighting Game hat nicht nur diesen Titel in seinem Portfolio. Sie haben sich auch die Rechte an zwei weiteren Titeln innerhalb der Fighting-Game-Genres gesichert: Them’s Fightin’ Herds und Diesel Legacy. Gerade im Fall des Vierbein-Fighters Them’s Fightin’ Herds handelt sich hierbei fast schon um eine Rettungsmission. Der Titel wurde (genau wie Diesel Legacy) im November 2023 von Maximus Games übernommen und nach einem finalen DLC ohne jegliche Balance-Updates zurückgelassen.

2025 haben sich The Gameplay Group diese beiden Spiele in ihr Dev-Haus geholt, um sie wieder auf einen guten Kurs zu bringen. Gerade Them’s Fightin’ Herds hatte eine eingeschworene Fan-Base und konnte mit wirklich solidem Gameplay punkten.

Auch Avatar Legends wurde ursprünglich unter der Flagge von Maximus Games angekündigt. Aber ohne große Kommunikation wurde der Titel dann im selben Jahr noch auf Eis gelegt. Das heißt, im Grunde ist auch dieses Spiel ein weiteres, dass hier von The Gameplay Group von den Toten erweckt wurde.

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Ein Spiel wie aus einer früheren Zeit

Ein Aspekt, den Avatar Legends: The Fighting Game von anderen Vertretern des Genres abhebt, ist sein Look. Die handgezeichneten Charaktere und Hintergründe orientieren sich stark an der Optik der Cartoon-Vorlage. Avatar-Fans konnte der Titel optisch daher sofort abholen. Für andere war der Stil eher gewöhnungsbedürftig und erinnerte oft an die Flash-Games der frühen 2000er-Jahre. Aber gerade in Bewegung sieht Avatar Legends großartig aus. Es steckt viel Liebe in den Animationen und es ist heute wirklich selten, einen 2D-Fighter in diesem grafischen Style zu sehen.

Die Animationen von Avatar Legends sind sehr nah an der Serie © The Gameplay Group

Was aber vor allem Fighting-Game-Veteranen begeistern dürfte ist, dass Avatar Legends einen etwas anderen Pfad einschlägt als mittlerweile viele andere Spiele des Genres: Während sich gerade renommierte Spielereihen wie Guilty Gear öfter anhören müssen, dass sie nun im Versuch eine neue Zielgruppe zu erschließen zu simpel geworden sind, so bietet Avatar Legends die komplette Komplexitäts-Bandbreite.

Per Flow weicht ihr manchen Angriffen aus © The Gameplay Group

Jeder spielbare Charakter verfügt (ähnlich wie in modernen Mortal Kombat-Teilen) über drei unterschiedliche Variationen. Je nachdem welche dieser ihr auswählt, bleibt zwar das Kern-Moveset des Fighters bestehen, aber spielerisch kann sich damit einiges ändern. Das liegt vor allem an der einzigartigen Flow-Mechanik: Neben leichten, mittleren und starken Angriffs-Buttons nutzt Avatar Legends noch eine vierte Aktion mit dem Namen “Flow”. Diese ist bei jeder Charakter-Varianten-Kombination unterschiedlich und ermöglicht bei vielen Kämpfer:innen unter anderem wilde Bewegungsoptionen und Combo-Möglichkeiten.

Die Movement-Optionen sind teilweise wild © The Gameplay Group

Das Besondere an dem Titel ist, wie sehr es die Kontrolle in die Hände der Spieler:innen legt. Ein erfrischendes Gefühl in der aktuellen Fighting-Game-Szene, in der Spiele gefühlt immer etwas sicherer und einschränkender geworden sind. Avatar Legends: The Fighting Game fühlt sich damit an wie ein Titel aus den frühen 2000ern. Nicht altbacken, sondern einfach frei und gewillt, seiner Spielerschaft starke Werkzeuge zu geben.

“You gonna learn today!”

Dass das Spiel diese freie Spielweise und viele Möglichkeiten bietet, macht es natürlich für Könner zu einer echten Perle. Matches auf hohem Niveau sind schnell und voller wilder Momente. Für frische Spieler:innen kann es aber dafür im direkten Vergleich ein hartes Pflaster sein. Besonders in einer Zeit, in der Online-Play die häufigste Art ist, wie Fighting-Games erlebt werden. Nicht weil Avatar Legends einen schlechten Netcode hat, sondern weil es zum aktuellen Stand dieses Artikels noch immer keinen Ranked-Mode gibt. Das heißt, wer sich außerhalb der Lobbies mit bekannten mit Online-Warriorn messen möchte, der hat keine Chance, primär innerhalb der eigenen Spielstärke zu suchen.

Große Normal-Buttons sorgen für absurde Momente © The Gameplay Group

Wer damit allerdings kein Problem hat, der bekommt hier ein Fighting-Game der alten Schule. Avatar Legends bietet einem einen Sandkasten voller Möglichkeiten, gibt den Spieler:innen eine Schaufel und sagt: Leg los. Es ist belohnend, zackig und bietet zahlreiche Momente, in denen man sich nach besonders absurden Momenten mit geschocktem Blick ansieht und nur noch ein “Yooooooo” aus sich heraus bekommt.

Toph baut einfach eigene Wände in die Arena © The Gameplay Group

Der Weg ist das Ziel

Avatar Legends: The Fighting Game ist ein Spiel von Genre-Fans, für Genre-Fans. Aber es ist auch eine wirklich liebevolle Adaption der Zeichentrickserie. Es bietet zahlreiche Anspielungen und Easter-Eggs. Die Charaktere sind mit viel Herzblut umgesetzt und treffen den Geist ihrer Vorlage perfekt.

Aang kann mit seinem Stab Projektile parrieren © The Gameplay Group

Komplette Fighting-Game-Einsteiger haben am meisten Spaß, wenn sie gemeinsam mit einem ähnlich starken Gegner die Reise beginnen, die dieser Titel einem offenlegt. Durch seinen sehr belohnenden Gameplay-Kern, die vielen Möglichkeiten und befriedigendes Game-Feel haben wir hier ein Spiel, dass Neulinge absolut durch bloße Spiel-Exzellenz von diesem Genre überzeugen kann. Etwas, dass sich die großen Vertreter aktuell nicht mehr trauen.