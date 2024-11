BACKYARD – Nadine Wallners Hommage an ihre Heimat

liebt die Herausforderung, Projekte umzusetzen, die auch auf den zweiten Blick schier unmöglich erscheinen. Doch es liegt im Naturell der zweifachen Freeride-Weltmeisterin, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, auch durchzuziehen. Dieses Mal nimmt sie uns mit in ihre Heimat, in ihre "Hood". Sie kennt den Arlberg wie ihre Westentasche und tüftelte seit Jahren an einer einzigartigen Challenge. Ihr Plan: Fünf der herausforderndsten Big-Mountain-Lines am Arlberg an nur einem Tag zu bezwingen. Dank der Filmdoku "Backyard" kannst du hautnah miterleben, wie Nadine Wallner und ihr Kollege Yannick Glatthard diese Mission, die vor ihnen in dieser Art und Weise noch nie jemandem gelungen ist, in die Realität umsetzen.