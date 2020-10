Baldur’s Gate ist legendär - die Reihe gilt bis heute als Meilenstein des Rollenspiel-Genres. 1998 kam Teil eins heraus, die zweite Episode folgte 2000. Es dauerte also im Videospiel-Kontext extrem lange, bis jetzt endlich der Nachfolger erscheint. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken - es handelt sich noch nicht um die vollständige Version, sondern die Early-Access-Fassung. Wir sagen euch, warum sich der frühe Einstieg dennoch lohnt.

Enormer Umfang

Über zu wenig Inhalt kann man sich nicht beschweren © Larian Games

Ja, die Early-Access-Version von Baldur’s Gate 3 kostet 60 Euro - also Vollpreis - den Rest bekommt ihr im Laufe der nächsten Monate geliefert. Aber schon diese Teil-Ausgabe des Spiels enthält den kompletten ersten Akt, und da steckt eine Menge Inhalt drin. Allein die reinen Statistiken erscheinen ziemlich beeindruckend: Das zugängliche Gebiet ist gespickt mit 600 Charakteren, 46000 Zeilen Dialog - viele davon sind voll vertont und per Motion Capture in Szene gesetzt. Außerdem könnt ihr auf insgesamt 146 Zaubersprüche und Kampf-Aktionen zurückgreifen, was die Scharmützel sehr vielseitig und abwechslungsreich macht. Im Verlauf des Abenteuers geratet ihr in bis zu 80 Gefechte. Entwickler Larian Games gibt dafür eine Spielzeit von etwa 20 Stunden an - tatsächlich liegt diese Zahl aber deutlich höher. Der erste Durchlauf dauerte bei uns mehr als 30 Stunden.

Hoher Wiederspielwert

Ein Traum für RPG-Fans: Der Charakter-Editor © Larian Games

Schon im Charakter-Editor am Anfang des Spiels kann man sehr viel Zeit "verplempern". Ihr habt die Wahl zwischen sechs Klassen und acht Völkern. Es ist keine oberflächliche Auslese, ob ihr euch für eine Herkunft als Scharlatan, Volksheld, Adliger oder Weiser entscheidet, als Mensch, Elf, Tiefling, Halbling loszieht, und bei der Klasse etwa Magier, Kämpfer oder Kleriker bevorzugt. All diese Entscheidungen beeinflussen zum einen, wie ihr Kämpfe ausfechtet. Sie wirken sich jedoch zum anderen darauf aus, wie NPCs auf euren Helden reagieren, welche Dialog-Optionen ihr erhaltet, wie sich das Abenteuer an der Schwertküste entfaltet. Das erhöht gleichzeitig den Wiederspielwert, denn mit jedem neu erstellten Hauptcharakter kann das Spiel eine vollkommen andersartige Wendung erhalten.

Packende Handlung

Die Handlung steckt voller spannender Wendungen © Larian Games

Es ist zwar "nur" der erste Akt von Baldur’s Gate 3, aber der hat es hinsichtlich der gebotenen Geschichten in sich. Euer Held bekommt auf einem Mind-Flayer-Schiff einen gemeinen Wurm ins Hirn eingepflanzt, der befallene Gestalten langsam Monster verwandelt. Im Laufe des Abenteuers hängt es von euren Entscheidungen ab, ob ihr die dadurch gewonnenen mentalen Kräfte einsetzt, um Gutes oder Böses zu vollbringen. Und ob ihr letztlich versucht, das Vieh in eurem Kopf loszuwerden oder euch auf die "dunkle Seite" der Macht schlagt. Abseits des erzählerischen Hauptstrangs gibt es eine Vielzahl interessanter Konflikte und Missionen, die spannend und wendungsreich inszeniert sind. Und wer Liebschaften mag, kann diese übrigens auch erleben ...

Neues Kampfsystem

Es macht sich bezahlt, die Vertikalität des Spieldesigns auszunutzen! © Larian Games

Baldur’s-Gate-Veteranen werden sich erinnern: Die Scharmützel der ersten beiden Episoden ließen sich jederzeit mit der Leertaste pausieren. Das fällt jetzt weg - stattdessen hat Larian Games ein neues rundenbasiertes System implementiert, das auf den Dungeons-and-Dragons-5e-Regeln fußt. Das heißt: Jede am Gefecht beteiligte Figur absolviert ihren Zug nacheinander, so habt ihr im Prinzip weikterhin unendlich viel Zeit, um die Aktionen der Charaktere sorgfältig zu überdenken. Und da gibt es tatsächlich etliches zu planen - taktische Überlegungen sind in BG3 enorm wichtig: Welche Geschöpf führt einen Zauber aus, was für Fähigkeiten sind überhaupt verfügbar, wird ein Held direkt bedroht, muss er sich bewegen oder tarnen, vielleicht benötigt auch jemand Heilung oder muss wiederbelebt werden? Außerdem sollte man immer die Umgebung im Auge behalten, Dank eines ausgeklügelten Spiel-Designs lassen sich erhöhte Positionen oft zum eigenen Vorteil nutzen! Und dazu gilt es, die Züge der Gegner zu beachten und auf mögliche Gefahren zu achten - total spannend!

Non-linear - die totale Freiheit!

Egal, wohin man geht - spannende Abenteuer gibt es überall © Larian Games

Baldur’s Gate 3 bietet euch enorme spielerische Freiheit. Abgesehen vom anfänglichen Tutorial-Level dürft ihr zu jeder Zeit vollkommen selbstständig entscheiden, wohin ihr gehen und welche Aufgaben ihr erledigen wollt. Ihr könnt das riesige Gebiet nach Herzenslust erforschen, geheime Dungeons durchforsten und ihre Schätze plündern. Oder schlicht der Hauptquest folgen. Kurz: Ihr gestaltet dieses Abenteuer nach eigenem Gusto! BG 3 ist ein absolut non-lineares Spiel, in dem ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Das gilt übrigens auch für den Mehrspieler-Modus, in dem ihr mit bis zu drei Freunden umherreist.

Mein Freund, die F8-Taste

Und wenn es doch mal zu brenzlig wird, hilft die F8-Taste aus der Patsche © Larian Games