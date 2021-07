Battlefield 2042: Alle Infos zum Game

, auf den Bildschirm zurück. Was euch in diesem Jahr erwartet und mit welchen Features das Game den Shooter-Thron erobern will, erfahrt ihr hier.

Drei Jahre nach dem letzten Ableger – Battlefield V – kehrt die Kult-Reihe mit dem nunmehr 17. Teil, Battlefield 2042 , auf den Bildschirm zurück. Was euch in diesem Jahr erwartet und mit welchen Features das Game den Shooter-Thron erobern will, erfahrt ihr hier.

Der Startschuss für Battlefield 2042 erfolgt im Oktober. Das Game erscheint am 22. Oktober 2021 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One und das in drei verschiedenen Versionen:

Vorbesteller der Gold und Ultimate Edition dürfen sogar schon eine Woche früher, also ab dem 15. Oktober , in das Spiel starten.

Aufgrund der technischen Unterschiede wird beim Crossplay allerdings zwischen Last- und Current-Gen-Konsolen unterschieden: PS5, Xbox Series X|S sowie PC können zusammenspielen , PS4 und Xbox One bleiben unter sich. Auf Wunsch lässt sich dieses Feature im Menü auch deaktivieren.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft: In Battlefield 2042 geht die Post ab

Solisten können auf Wunsch jedoch auch alle Spieler-Slots durch KI-gesteuerte Bots auffüllen lassen und so in Ruhe allein trainieren.

Die ehemaligen Soldaten darunter hören auf den Namen „No-Pats“ , die in Battlefield 2042 als Söldner in den Konflikt zwischen den USA und Russland um die verbleibenden Rohstoffe der Erde eingreifen. Im Rahmen der kommenden Saisons und über Storytelling innerhalb der Spielwelt wollen die Entwickler mehr über die Hintergrundgeschichte der No-Pats erzählen.

