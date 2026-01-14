Battlefield 6: Die wichtigsten Herausforderungen - Sofort freischalten

In Battlefield 6 kannst du von deinem ersten Spiel an deinen Beitrag leisten, aber um den idealen Soldaten zu formen, ist es hilfreich, Zugang zu so vielen Gadgets wie möglich zu haben. Hier sind die Herausforderungen, die du so schnell wie möglich abschließen solltest.

Wenn du dich erst einmal in einen der Battlefield 6-Modi gestürzt hast, kann es leicht passieren, dass du dich in ein Match nach dem anderen stürzt, ohne zu merken, dass du jede Waffe und jedes Gadget erst dann freischalten kannst, wenn du eine Reihe von Herausforderungen abschließt. Wenn du eine Chance haben willst, dich mit den Profis zu messen, ist ein komplettes Toolkit unerlässlich - unabhängig von deiner Klasse oder deinem Spielstil. Das sind die Herausforderungen, die du frühzeitig abhaken solltest - und wie du sie schaffst.

Hinweis: Da es bei diesen Herausforderungen nur Skins und XP-Boosts gibt, gehen wir nicht auf die Herausforderungen "Initiation" und "Einheit" ein.

01 Battlefield 6 Herausforderungen: Worum geht's

Battlefield 6 Multiplayer © EA

Battlefield 6 bietet eine ganze Reihe an Herausforderungen (Assignments), die dich für den Abschluss mit zusätzlichen Freischaltungen oder XP-Boni belohnen. Diese Herausforderungen gibt es wohl in der Einzelspielerkampagne als auch im Multiplayer-Modus des Shooter-Hits.

Einige der Herausforderungen haben zudem mehrere Phasen zum Freischalten, die bei Erreichen jeder Phase neue Inhalte freischalten. Die Multiplayer-Herausforderungen umfassen beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Kills, das Einnehmen von Sektoren oder das Heilen von Teammitgliedern. Durch diese Struktur bieten sie eine zusätzliche Motivation, Matches nicht nur “casual” zu spielen, sondern aktiv auf Herausforderungen hinzuarbeiten.

Assignments sind in das allgemeine Level- und Freischaltsystem eingebettet und ergänzen klassische XP-Gewinne aus Kills, Assists und Objektivaktionen

Allgemeine Tipps zu den Herausforderungen

Aktiviere mehrere passende Herausforderungen gleichzeitig, z.B. Waffen-, Klassen- und Objective-Aufgaben, um mit einer Runde an mehreren Fortschrittsbalken zu arbeiten. So sparst du massiv Zeit.

Tracke regelmäßig deinen Fortschritt im Menü und passe Loadout, Modus und Spielstil an, sobald ein Auftrag fast fertig ist oder stagniert. So vermeidest du Runden ohne nennenswerten Fortschritt

Wähle immer den Modus, der exakt zur Aufgabe passt: Flaggen einnehmen, Sektoren halten oder Rush-Objektive armen/entschärfen. Ignoriere unnötige Fights und spiel strikt so, dass die Fortschritte der Herausforderungen vorgehen

Spiele in Randzeiten oder auf Servern mit weniger Skill-Dichte, wenn du Probleme hast. Weniger koordinierte Gegner machen das Erfüllen von Objekt-Aufgaben deutlich einfacher.

02 Waffenherausforderungen

Kein Ingenieur verlässt das Haus ohne eine Panzerfaust © Electronic Arts/DICE

Ein kurzer Hinweis zu den Waffen: Die meisten werden freigeschaltet, indem du mit der entsprechenden Waffenkategorie eine bestimmte Menge an Schaden verursachst - Gewehre, Sturmgewehre, Scharfschützen, LMGs und so weiter. Für die meisten Waffen ist das alles, was du tun musst, also gehen wir hier nicht näher darauf ein. Geh einfach ins Menü, um die einzelnen Anforderungen zu überprüfen. Für die wenigen Ausnahmen sind die entsprechenden Herausforderungen im Spiel aufgeführt.

L85A3: Füge 4.000 Punkte Schaden zu, indem du auf Gegner in der Nähe schießt, ohne zu zielen.

KTS100 Mk8: Führe 300 Unterdrückungsschüsse mit einem Maschinengewehr aus.

18.5KS-K: Erziele 25 Kills mit einer Schrotflinte in einem Spiel.

PSR : Erziele mit einem Scharfschützengewehr 150 Kopfschüsse aus 200 Metern Entfernung.

Tipps für die Waffenherausforderungen

Spiele Modi mit viel Infanterie-Action (z.B. Eroberung/Breakthrough), damit du konstant Gegnerkontakte hast. Enge Maps und Hotspots wie Flaggenpunkte beschleunigen waffenbasierte Kills deutlich.

Nutze ein stabiles Meta-Loadout (gute Allround-Waffe, geringe Rückstoß-Setups), statt ständig zwischen Waffen zu wechseln. So triffst du verlässlicher und schließt Kill-Meilensteine schneller ab.

03 Freischaltbare Gadgets durch Herausforderungen

Die Respawn-Bake kann ein Spiel verändern © Electronic Arts/DICE

Um in Battlefield 6 zu gewinnen, geht es nicht nur darum, Kills zu stapeln. Das ist sicherlich hilfreich, aber auch ohne ein Profi-Niveau beim Zielen kannst du deinen Trupp sinnvoll unterstützen. Nützliche Gadgets wie das Angriffs-Respawn-Licht oder die Aufklärungsdrohne können einen großen Unterschied ausmachen. Hier sind die wichtigsten Herausforderungen, die du früh abschließen musst.

Klasse Herausforderung Belohnung Assault Erziele 10.000 Punkte und erreiche 30 Kills mit dem Adrenaline Injector. Respawn Beacon Engineer Repariere Fahrzeuge (2.000 Punkte Schaden) und hole 10.000 Punkte. CSS Pack Engineer Erreiche Level 13 RPG Support Fange 100 Projektile mit dem Grenade Interceptor ab und erziele 40.000 Punkte. Compact Goliath Resupply Bag Recon Erreiche Level 10 Drone Recon Spotte 250 Gegner bei einem Ziel mit dem Recon Device und erhalte 10.000 Punkte. C4

Leider sind einige Herausforderungen nicht so klar, wie sie scheinen - die Respawn-Bake beispielsweise ist der Hauptschuldige dafür. Theoretisch musst du nur den Adrenalininjektor benutzen, bevor du 30 Kills erzielst. In der Praxis ist das Wirkungsfenster des Adrenalininjektors recht kurz, sodass du ihn erst im allerletzten Moment aktivieren musst, damit deine nächste Eliminierung zählt.

Am besten ist es, wenn du dir einen schnellen Stoß gibst, bevor du in ein umkämpftes Ziel eindringst oder wenn du jemanden flankierst, der dich noch nicht entdeckt hat. Und ganz ehrlich: Wenn du einen Feind siehst, der dir den Rücken zudreht, zögere nicht - es wird trotzdem eine ganze Weile dauern, bis du die 30 Kills erreicht hast.

Aber die Mühe lohnt sich. Das Wiederbelebungsfeuer ist eines der stärksten Hilfsmittel im Spiel, mit dem deine gesamte Truppe hinter den feindlichen Linien wieder in den Kampf eingreifen und das Blatt wenden kann. Nimm dir Zeit und der Fortschrittsbalken wird sich irgendwann füllen.

Tipps für die Klassen- und Fahrzeugherausforderungen

Support-/Medic-Assignments schaltest du am besten in Squads mit Voice oder Ping-Absprachen frei. Konzentriere dich bewusst auf Revives, Munition und Heals, statt Kills zu jagen.

Bei Engineer-/Vehicle-Aufgaben halte dich in der Nähe von Fahrzeug-Hotspots auf und bleib konsequent in deiner Rolle. Nutze Reparatur-Tools, Minen oder Raketenwerfer, um kontinuierlich Fortschritt auf Fahrzeugziele zu machen

Für Fahrzeug-Kills: Lerne 1–2 Vehikel wirklich gut (z.B. Main Battle Tank oder Attack-Heli), statt alles mal anzutesten. So optimierst du Positioning, Winkel und Fluchtwege und stirbst seltener unnötig.

Gadget-Assignments (Minen, C4, Sensoren) funktionieren am besten an Engpässen und beliebten Routen. Platziere dein Equipment vorausschauend und bleib in der Nähe, um Chancen auf Follow-up-Kills zu nutzen.

04 Die besten Gadgets für jede Klasse

Der tragbare Schild rettet Leben © Electronic Arts/DICE

Die gute Nachricht ist, dass du nicht immer das volle Arsenal brauchst. Hier sind einige zuverlässige Ausrüstungsgegenstände für jede Klasse.

Assault:

Angriffsleiter (verfügbar auf Stufe 1) : Sie hilft dir, Bereiche zu erreichen, die normalerweise unzugänglich sind.

Wiederbelebungsbake : Kombiniere sie mit der Leiter, um deinen Trupp praktisch überall auf der Karte zu positionieren. Erreiche ein Dach und dein Aufklärer wird dir ewig dankbar sein.

Ingenieur:

Panzerabwehrminen (verfügbar auf Stufe 1) : Zwei gut platzierte Minen können einen Panzer im Handumdrehen ausschalten.

Panzerfaust : Fügt gegnerischen Fahrzeugen schweren Schaden zu.

Unterstützung:

Defibrillator (verfügbar auf Stufe 1): Erweckt Teamkameraden sofort wieder zum Leben - dein wichtigstes Werkzeug, um ein Spiel zu gestalten.

Tragbarer Schild (verfügbar auf Stufe 1): Ermöglicht es dir, Positionen sicher zu halten, Verbündete wiederzubeleben oder Deckung zu geben, während du dich heilst.

Vorratstasche: Munition und medizinische Hilfsmittel, die du immer wieder brauchen kannst.

Späher:

Drohne : Spürt Feinde auf und markiert sie für deinen Trupp, ohne dass du selbst in Gefahr gerätst, und kann außerdem feindliche Geräte zerstören.

C4 : Perfekt für Sabotage im Nahbereich und sehr effektiv gegen Fahrzeuge.

Eine der Stärken von Battlefield 6 ist natürlich seine Flexibilität: Du kannst mit ganz unterschiedlichen Ausrüstungen experimentieren. Wenn du lieber einen kleinen Bot im Stil von Wall-E steuern möchtest, um Panzerungen zu reparieren, nur zu - das Spiel fördert die Kreativität.