Battlefield 6 Season 2 angespielt: Zurück an die Spitze?

Nach monatelangem Warten und sinkenden Spielerzahlen startet am 17. Februar 2026 endlich Season 2 von Battlefield 6 . Mit der neuen Saison bringt EA umfangreiche Neuerungen, die das Gameplay grundlegend verändern sollen: Von halluzinogenem Gas über nächtliche Gefechte bis hin zu neuen Maps und Waffen. Wir konnten die neuen Inhalte bereits anspielen. Was dich erwartet, liest du hier.

01 Battlefield 6: So verändert Season 2 das Spiel

Wann startet Battlefield 6 Season 2? Die neue Saison des Multiplayer-Shooters wird am 17. Februar 2026 im Zuge eines riesigen Updates veröffentlicht. Den Auftakt bildet dabei die erste von drei Phasen der neuen Season, die den Beinamen "Extreme Measures" trägt.

Kann Battlefield 6 Season 2 überzeugen? © EA

Battlefield 6 Season 2 im Überblick:

Release: 17. Februar 2026 (ab 10:00 Uhr MEZ)

Neue Map: Contaminated

Neues Gameplay-Element: VL-7 Gas

Neues Fahrzeug: AH-6 Little Bird (Hubschrauber)

Neue Waffen: VCR-2 Assault Rifle, GRT-CPS Marksman Rifle, M121 A2 Light Machine Gun

Neue Gadgets: 9K38 IGLA Air Defense Launcher, HTI-MK2 Supression System

Zum Start von Season 2 erweitert EA den Multiplayer-Hit nicht nur um nur lang ersehnte neue Inhalte, sondern führt auch ein völlig neues Gameplay-Element ein, das auf dem Schlachtfeld ganz neue taktische Möglichkeiten eröffnet. Im Rahmen eines Preview-Events konnten wir Battlefield 6 Season 2 bereits vor dem Start ausgiebig anspielen und erste Eindrücke sammeln.

Das Herzstück des Updates ist die brandneue Map Contaminated , die Spieler:innen in die bayerischen Alpen führt. Diese weitläufige Karte spielt sich rund um einen strategischen deutschen Luftwaffenstützpunkt in bergiger Umgebung und bietet eine perfekte Mischung aus verschiedenen Szenarien, die weitläufige Areale mit engen Korridoren kombiniert.

Die neue Map Contaminated in Battlefield 6 Season 2 © EA

Unterirdische Tunnel, Höhlen in Berghängen und mehrere Ein- und Ausgänge in nahezu jedem größeren Gebäudebereich ermöglichen überraschende Flankenmanöver. Sowohl im Conquest- als auch im Escalation-Modus funktioniert die neue Battlefield-6-Map ausgezeichnet. Die Balance zwischen Infanterie-Gefechten und Fahrzeugen hat das Entwicklerteam sehr gut hinbekommen. Recht schnell hat sich Containment zu einer meiner favorisierten Karten entwickelt.

Wie groß ist Containment? Die Größe der neuen Map liegt etwa zwischen den Karten Eastwood und Mirak Valley. Ungefähr vergleichbar mit klassischen Battlefield-Karten wie St. Quentin Scar. Dabei setzt sie allerdings auf viel Vertikalität mit deutlich mehr Höhenunterschieden, was für ein frisches Spielgefühl sorgt.

02 VL-7 Gas: Das neue Gameplay-Element

Was ist das VL-7 Gas in Battlefield 6? Dabei handelt es sich um ein neues Gadget, das visuelle und akustische Halluzinationen verursacht. In Verbindung mit einer eingeschränkten Sicht ergeben sich so ganz neue Möglichkeiten, Kontrollpunkte zu erobern oder Flankierungen zu planen.

Mit dem VL-7 Gas hält auch ein neues Gameplay-Element Einzug in Battlefield 6 Season 2, das sich schnell zu meinem Lieblings-Feature der neuen Saison entwickelt hat. Wichtig zu wissen: Das Gas selbst verursacht keinen Schaden, lässt sich aber hervorragend als taktisches Element nutzen, um um Angriff die Oberhand zu gewissen oder in der Verteidigung einen wichtigen POI zu sichern.

Das VL-7 bringt eine neue taktische Komponente ins Spiel © EA

Wer sich ohne Gasmaske dem VL-7 aussetzt, wird Dinge sehen, die gar nicht da sind. Neben visuellen Halluzinationen sorgt es auch für akustische Täuschungen, indem es beispielsweise Geräusche von Schritten oder Schüssen imitiert, die nicht real sind.

Gerade in engeren Bereichen der Karten lässt sich dies taktisch nutzen, um Unsicherheit beim gegnerischen Team zu stiften und sich so einen Vorteil zu verschaffen.

Kann man sich vor dem VL-7 Gas schützen? Ja. Und das sollte man auch. Mit den Gasmasken gibt es ein neues Gadget, das unabhängig von der gewählten Klasse über das D-Pad ausgerüstet werden kann und vor den Folgen schützt. Allerdings nutzt sich der Filter der Maske mit der Zeit ab. Neue Filter können jedoch gefunden und ausgerüstet werden, um die Nutzungszeit zu verlängern.

Battlefield 6 Season 2 führt diese spannende Gameplay-Neuerung mit einem Limited-time Event ein. Eine spezielle Playlist auf der Contaminated-Map, bei der das Gas großflächig über die Karte verteilt ist. Natürlich lässt es sich aber auch in jedem anderen Spielmodus und auf jeder anderen Map einsetzen.

03 AH-6 Little Bird: Der Fanfavorit kehrt zurück

Battlefield-Fans freuen sich: Der AH-6 Little Bird ist zurück. © EA

Was ist der AH-6 Little Bird? Der AH-6 Little Bird ist ein leichter, agiler Angriffshubschrauber, der sich bereits in Battlefield 3, Battlefield 4 und Battlefield Hardline enormer Beliebtheit erfreute.

Langjährige Battlefield-Fans frohlocken, denn mit dem AH-6 Little Bird kehrt ein echter Fanfavorit unter den Vehikeln zurück. In der Preview-Session waren einige wirklich gute Pilotinnen und Piloten am Start, die die Möglichkeiten des neuen Hubschraubers eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Battlefield 6 Season 2 © EA

Der Heli ist unglaublich agil, wendig und deutlich schwerer aus der Luft zu holen als der bisherige Hubschrauber-Fuhrpark in Battlefield 6. Das Teil mit einem Raketenwerfer auszuschalten dürfte jedenfalls ziemlich knifflig werden. Trotz seiner Agilität bringt der AH-6 Little Bird in Battlefield 6 ein durchschlagskräftiges Arsenal mit. Das macht ihn besonders interessant für schnelle Manöver und das Ausspähen der Karte.

04 Neue Waffen und Gadgets in Battlefield 6 Season 2

Welche neuen Waffen und Gadgets bietet Battlefield 6 Season 2? Insgesamt gibt es drei neue Waffen (GRT-CPS, VCR-2 und M121 A2) sowie zwei neue Gadgets in Form des 9K38 IGLA Launchers und des HTI-MK2 Hardware Suppression Systems.

Die zweite Saison von Battlefield 6 stockt das Arsenal ein wenig auf und bringt drei neue Waffen mit. Besonders die VCR-2 Assault Rifle hat mir beim Anspielen gut gefallen. Das Sturmgewehr fühlt sich stark an und eignet sich mit der hohen Feuerrate vor allem für Nahkampf-Szenarien und mittlere Distanzen.

Auf mittlere Entfernungen fühlt sich hingegen die GRT-CPS Designated Marksman Rifle heimisch. Das halbautomatische Präzisionsgewehr setzt auf ein großes Magazin und kommt mit ordentlicher Durchschlagskraft daher, was vor allem für taktische Spieler:innen eine interessante neue Option darstellen dürfte. Die dritte im Bunde ist die M121 A2 Light Machine Gun , die stark an die bereits bekannte M240L erinnert.

Neue Waffen und Gadgets werden ebenfalls geboten © EA

Dabei ist das neue leichte Maschinengewehr etwas ungenauer als ihr Vorbild und benötigt mehr Zeit zum Nachladen, macht dies aber durch eine höhere hipfire Genauigkeit, weniger Streuung und höhere Mobilität wieder wett. Das Teil dürfte die Meta von Battlefield 6 Season 2 bestimmen.

Gleichzeitig wird es mit der neuen Saison zwei zusätzliche Gadgets geben. Der 9K38 IGLA Launcher für den Ingenieur kommt mit Lenkraketen samt aktivem Zielsystem. Perfekt zum Ausschalten von Fahrzeugen (inklusive Little Bird). Die Recon-Klasse hingegen darf sich über das HTI-MK2 Hardware Suppression System freuen.

Und das bringt eine spannende taktische Komponente ins Spiel. Immerhin ist dieses Zubehör in der Lage, gegnerische Gadgets und Sprengstoffe in der unmittelbaren Nähe aufzuspüren, Raketen abzufangen und elektronische Gadgets zu zerstören. Maximal lassen sich dabei drei Aktionen kombinieren. Perfekt geeignet also für abgestimmte Angriffe auf ein Ziel.

05 Battlefield 6 Season 2: Fazit und Ausblick

Nach einem fulminanten Start als meistverkauftes Spiel in den USA 2025 hatte Battlefield 6 zuletzt mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen. Season 2 bildet den Auftakt einer langfristigen Roadmap, die zeigen soll, wie ernst es EA mit der Unterstützung des Multiplayer-Games meint.

Die neue Saison bildet eine solide Grundlage an neuen Inhalten wie Maps, Spielmechaniken, Waffen und Gadgets. Ob Season 2 aber ausreicht, um die gesunkenen Spielerzahlen wieder zu beleben, wird sich zeigen. Die Qualität und Quantität des Contents stimmen jedoch zuversichtlich.

Die Roadmap für Battlefield 6 Season 2 © EA

Phase 1 (Extreme Measures) bildet dabei aber erst den Auftakt der neuen Saison und erstreckt sich einen Monat lang vom 17. Februar bis 17. März , bevor es in Phase 2 mit dem Namen " Nightfall " (startet am 17. März) dunkel wird:

Phase 2 hört auf den Namen Nightfall © EA

Mit der zweiten Phase taucht Battlefield 6 in die Dunkelheit ein und bringt eine völlig neue Art von taktischem Gameplay. Die neue Infantery-only-Map Hagental Base ist stark inspiriert von den legendären Karten wie Metro und Locker aus Battlefield 3, was vor allem Fans enger Gefechte freuen dürfte. Natürlich gibt es auch dann wieder zahlreiche neue Waffen, Items und Erweiterungen für den REDSEC-Battle-Royale-Modus geben.

Phase 3: Hunter/Prey © EA

Phase Zeitraum Phase 1: Extreme Measures 17. Februar - 17. März Phase 2: Nightfall 17. März - 14. April Phase 3: Hunter/Prey 14. April - unbekannt

Beginnend am 14. April läutet dann " Hunter/Prey " die finale dritte Phase von Season 2 ein. Hier gibt es dann einen brandneuen Spielmodus, der spannend klingt: Operation Augur ist inspiriert von den beliebten Operations aus Battlefield 1 und kombiniert beide neuen Karten aus Season zu einem zusammenhängenden Kampagnen-Erlebnis. Los geht es auf Contaminated, während sich das Geschehen im Verlauf des Matches dann nach Hageltal Base verlagert. Und das klingt auf jeden Fall nach einem spielerischen Highlight, auf das Fans von Battlefield 6 gewartet haben.

Mehr Infos zu Battlefield 6 Season 2 findest du in der offiziellen Roadmap von EA .

