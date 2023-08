Beach EM Wien 2023: Die Highlights

, die furios in die EM starteten. Im Spiel gegen Emma Piersma/Mexime Van Driel siegten die Schweizerinnen glatt in zwei Sätzen – vor allem die elf Punkte Vorsprung im zweiten Satz (21:10) waren außergewöhnlich. Auch sie mussten sich im zweiten Gruppenspiel knapp gegen die zweite holländische Paarung in Pool E geschlagen geben und müssen am Donnerstag alles daran setzen, im Medaillenrennen zu bleiben.

That's the way – aha, aha – I like it – aha, aha! Du bekommst auch Gänsehaut, wenn du an diesen Song denkst? Er ist ein echter Ohrwurm für alle Beachvolleyball-Fans – und ein echter Trigger für Weltklasse-Beachvolleyball in Österreich. Von 2. bis 6. August 2023 baggern die besten Beachvolleyballer Europas bei den A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaften Wien 2023 in der Red Bull Arena auf der Donauinsel um die Medaillen.