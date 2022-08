Seid ihr ready für den großen Clash of Nations in der Red Bull Beach Arena am Heumarkt? Beim A1 CEV BeachVolley Nations Cup Vienna 2022 kämpfen die besten acht europäischen Beach-Volleyball-Nationen im Damen- und Herren-Rooster um die Medaillen. Österreich als Veranstalter-Land ist natürlich auch überall vertreten und gehen mit viel Elan in die Titelentscheidungen.

Bei den Herren ist wenig überraschend Norwegen als erste Nation gereiht: Nachdem die Norweger mit Anders Mol und Christian Sørum die derzeitigen Europa-, Weltmeister und Olympiasieger in ihren Reihen haben. Bei den Damen führt zwar Schweiz das Nationenranking an, aber durch den verletzungsbedingten Ausfall der Olympia-Dritten Joana Heidrich, könnte dies bald auf den Kopf gestellt werden. Denn die Beach-Duos aus Deutschland und den Niederlanden werden alles dafür tun, um am Ende des Tages mit einer Goldmedaille heimzureisen.

Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sørum waren in Wien nicht zu schlagen © Conny Kurth / ACTS / Red Bull Content Pool

01 Die Gruppenauslosung

Bereits die Gruppen des A1 CEV BeachVolley Nations Cup Vienna 2022 haben es erwartungsgemäß in sich: Bei den Damen setzt sich Pool A aus der Schweiz, den Niederlanden, Lettland und Spanien zusammen. Österreichs Teams wurden in Pool B zu Deutschland, Italien und Tschechien gelost. Den Auftakt bestreiten sie in der Night Session am Dienstag gegen die Italienerinnen.

Bei den Herren trifft in Pool A Norwegen mit den Olympiasiegern, Welt- und Europameistern Mol/Sörum auf Italien, Polen und Deutschland. Österreich bekommt es in Pool B am Mittwoch in der Night Session zunächst mit Tschechien zu tun, das andere Duell bestreiten die Niederlande und Estland.

Für alle Österreich-Fans gilt: Die Damen starten bereits am Dienstag um 14.30 Uhr gegen Italien ins Turnier in der Wiener Innenstadt, die Herren am Mittwoch um 19.45 Uhr gegen Tschechien.

Gruppenauslosung Damen Beach Nations Cup 2022 © ACTS Gruppenauslosung Herren Beach Nations Cup 2022 © ACTS

02 Nutze die Öffis zur Anreise

Solltest du nicht zufällig auch so einen prominenten Shuttle-Fahrer wie Clemens Doppler haben, dann empfehlen wir dir eine Anreise mit den Öffis zur Red Bull Beach Arena am Heumarkt. Die Eventlocation des A1 CEV BeachVolley Nations Cup in Wien ist mit der U-Bahn Linie U4 (grüne Linie) perfekt angebunden. Fahrt bis zur Station Stadtpark, nehmt den Aufgang „Johannesgasse“ und überquert die Straße. Entlang der Lothringer Straße gelangt ihr direkt zur Beach-Arena.

Red Bull Beach Arena Wien © ACTS

Von der Station der Straßenbahn Linie 2 Schwarzenbergplatz führt die Pestalozzigasse vorbei an der brasilianischen Botschaft in die Lothringer Straße, von wo aus ihr links abbiegt und unsere Location bereits sehen könnt. Mit der Buslinie 4A fahrt ihr bis zum Akademietheater und folgt der Lothringer Straße stadteinwärts.

See you @ the beach!