Martin Ermacora: Ganz genau! Jeder reagiert anders auf Drucksituationen – und diese gibts am Beach-Court jede Menge. Da ist die Kommunikation extrem wichtig, aber man muss auch wissen, was der Partner in diesen Momenten braucht. Motivierende Worte, einen lautstarken emotionalen Push ... diese Mechanismen müssen wir uns noch aufbauen. Aber mehr Drucksituation als in der Red Bull Beach Arena auf der Wiener Donauinsel kann man sich als österreichisches Beach-Team gar nicht aussuchen. Obendrein geht es noch um EM-Medaillen. Da muss jeder an seine Grenzen gehen und zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Für uns als neues Team das perfekte Terrain, um den nächsten Schritt zu machen.