Benjamin Karl – the GOAT of Snowboard

Olympiasieger, 5-facher Weltmeister und dreifacher Gesamtweltcupsieger – was für eine Erfolgsbilanz für Benjamin Karl. Auch wenn sich das schon beeindruckend genug liest, kommen noch weitere beeindruckende Stats dazu: 18. Weltcupsiege, 43 Podestplätze, insgesamt acht WM-Medaillen und bis zum 8. Februar 2022 zwei Olympia-Medaillen in Silber und Bronze. In Peking krönte Benjamin Karl sein Lebenswerk und seine einzigartige Sportkarriere: Der 36-jährige Niederösterreicher holte sich im Parallelriesenslalom (PGS) seine erste Olympia-Goldmedaille. Es war das letzte Puzzleteil einer Snowboard-Karriere, die sich das Attribut "GOAT" absolut verdient hat.

1 Min "My Signature Move" – Benjamin Karl

01 2009 – Benjamin Karl kommt auf den Gold-Geschmack

In Sungwoo in Korea, an dem Ort, wo Benjamin Karl ein Jahr zuvor seinen ersten Snowboard-Weltcupsieg gefeiert hatte, carvte der damals 23-Jährige im Parallelslalom (PSL) zu seiner ersten WM-Medaille, und diese glänzte gleich in Gold. Und das, obwohl sich Benjamin Karl nur sechs Wochen vor der WM das Sprungbein gebrochen hatte. Dieser Titel bei einem Großereignis war der Startschuss einer schier unheimlichen Medaillenserie des Niederösterreichers.

02 2010 – Olympia-Silber im PGS

Erster Olympia-Auftritt, erste Medaille. Die Freude, eine Medaille fix in der Tasche zu haben, war so groß, dass im Finallauf gegen Snowboard-Ikone Jasey-Jay Anderson ein bisschen etwas auf den ganz großen Coup fehlte. Aber heute wissen wir – Benjamin Karl hat sich den Gold-Lauf nur ein paar Jahre aufgehoben.

Benjamin Karl vor seinen ersten Winterspielen © Ray Demski / Red Bull Content Pool

03 2011 – Der doppelte Karl

Benjamin Karl ist in der absoluten Blütezeit seiner Snowboard-Karriere. Er dominierte den Weltcup fast nach Belieben, war Stammgast bei Siegerehrungen und carvte von Erfolg zu Erfolg. Bis 2011 hat er drei Mal den Gesamtweltcup gewonnen, feierte unzählige Podestplätze und Siege und kürte sich bei der Weltmeisterschaft in La Molina in Spanien zum Doppelweltmeister im PSL und PGS.

04 2013 – Der Titelverteidiger

Benjamin Karl schaffte in seiner Snowboard-Karriere so einiges, was davor noch niemand im Stande war zu erreichen. So wie bei der WM in Stoneham/Kanada, bei der er als erster Snowboarder überhaupt den PGS-Titel verteidigen konnte.

Der Red Bull Athlet Benjamin Karl © bergermarkus.com/Red Bull Content Pool

05 2014 – Bronze in Sotchi

Silber in Vancouver, Bronze in Sotchi – der Satz Medaillen bei Olympischen Spielen war damit fast komplett. Vic Wild und Žan Košir war in diesem Jahr nicht zu schlagen, aber im Run um Bronze zeigte Benjamin Karl seine ganze Klasse und sicherte sich gegen Aaron March Platz 3.

06 2015 – Der bronzene Kreischberg

Heim-Weltmeisterschaften sind immer besondere Nervenschlachten. Benni Karl kämpfte im Vorfeld mit einem Bandscheibenvorfall, den er mit Physiotherapie soweit im Zaum halten wollte, um "daheim" in Österreich um Medaillen kämpfen zu können. Auch wenn man es kaum glauben kann, sogar damals klappte es mit einer WM-Medaille in Bronze. Hut ab, Benni!

Benjamin Karl am Shredden © Ray Demski/Red Bull Content Pool

07 2017 – Silberregen in der Sierra Nevada

Benni Karl ist da, wenn es um die Medaillen geht. Das bewies der Niederösterreicher auch bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada. Im ÖSV-internen Duell mit Andi Prommegger zog er zwar in beiden Finalduellen den Kürzeren, dennoch waren die beiden Silbermedaillen im PSL und PGS nicht unbedingt zu erwarten, wenn man den Saisonverlauf Revue passieren ließ.

08 2021 – ... and he did it again

5. WM-Gold – Benjamin Karl zeigte den Jungen im slowenischen Rogla, wie man erfolgreich Snowboard fährt. Und revanchierte sich bei Andi Prommegger im Parallelslalom für die Final-Niederlage vier Jahre zuvor. Mit zwei Olympiamedaillen, drei Gesamtweltcupsiegen und dem fünften WM-Gold machte sich Benni Karl schon damals zum erfolgreichsten Alpin-Boarder aller Zeiten.

09 2022 – The Masterpiece

Eine einzigartige Heldengeschichte wird vergoldet. Benni Karl schaffte das, was ihm nach so vielen Jahren auf der großen Snowboard-Bühne wohl kaum wer zugetraut hätte. Der Niederösterreicher komplettierten seinen Medaillensatz bei Olympischen Spielen und gewann mit 36 Jahren die noch fehlende Goldmedaille. Er vollendete sein Lebenswerk mit dem Sieg im Final-Run im Parallelriesentorlauf gegen Tim Mastnak.