"Rakchham ist wie ein zweites Zuhause für mich geworden"

Bernd Zangerl: Die Kommunikation war am Anfang sehr schwierig, die Menschen in Rakchham reden einen ganz eigenen indischen Dialekt, der auch für Inder nicht so einfach zu verstehen ist. Ich kann leider nur ein paar Sätze. Aber vor allem mit den Jüngeren kann ich auch in Englisch kommunizieren, da die Kinder in der Schule Englisch lernen. In den vergangenen Jahren hat sich das gut entwickelt, dass die meisten meiner engen Freunde zumindest ein bisschen Englisch sprechen oder ich mit meinem kleinen Wortschatz gut durchkomme. Und sonst fungiert ein Freund als Dolmetscher. Aber es war auch schön zu sehen, dass man, obwohl man sich nicht kennt und man aus komplett verschiedenen Kulturen kommt, nicht viel reden muss um sich zu verstehen.