Best of Bike 2022

Aber nicht nur bei den Ridern ist Österreich in der Weltspitze in aller Munde! UCI Mountainbike World Cup, Crankworx, E-Bike World Tour, Glemmride oder Ötzthaler Radmarathon: Was die Mountainbike-Events angeht, ist Österreich regelmäßig Treffpunkt für die Crème de la Crème der weltweiten Mountainbike-Szene.

Are you ready für den einzigen Crankworx-Tourstopp in Europa? Dann trifft man sich von 15. bis 19. Juni 2022 in Innsbruck! Zum sechsten Mal kommt das geniale Bike-Festival nach Tirol und es haben sich viele Rider der internationalen MTB-Elite angesagt, einige davon werden wohl volley vom UCI World Cup in Leogang anreisen. Downhill, Slopestyle, Pumptrack, Speed & Style Bewerb, Dual Slalom und die Official European Whip-Off Championships: 4 Tage voller Bike-Action sind angesagt – für Pros und die Community! Apropos: Auch in diesem Jahr wird Mountainbike-Freigeist