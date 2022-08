Best of Flying Bulls Experiences

, erlebte Armin Assinger einen ganz besonderen "Höhepunkt" seiner Moderatoren-Karriere. Er steigt beim Red Bull Hangar-7 in Salzburg mit Red Bull Air Race Pilot Dario Costa in den Flieger der Flying Bulls, um sich unter erschwerten Bedingungen einem ganz besonderen IntAIRview zu stellen.

Sophia Flörsch am Limit: Sieh, wie die schnellste Frau im Motorsport beim Extrem-Interview über dem Red Bull Ring an ihre Grenzen stößt.