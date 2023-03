Ein Lauf wie kein anderer: Best of Wings for Life World Run

01 Einzigartige Erfolgsgeschichte

Wings for Life World Run 2022 Highlights © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Eine Dekade der Hilfsbereitschaft! In den vergangenen zehn Jahren liefen die Teilnehmer des Wings for Life World Runs mehr als 250 Mal um die Welt ! Mit ihrem einzigartigen Engagement spulten die insgesamt rund 1,1 Millionen Starter seit 2014 über 10 Millionen Kilometern ab und sammelten so mehr als 38 Millionen Euro Spendengelder für die Rückenmarksforschung. Einfach nur Wow!

02 Gänsehautmomente mit David Mzee

1 Min David Mzee bei seinem historischen Start in Zug.

Kleine Schritte für David Mzee – und gleichzeitig riesige Schritte für seine Rehabilitation und die Forschungsarbeiten, die die Wings for Life Stiftung unterstützt, um Querschnittslähmung heilbar zu machen. Was für ein Gänsehaut-Moment: Im Jahr 2019 erhob sich David Mzee beim Wings for Life World Run in Zug (Schweiz) von seinem Rollstuhl und läuft eigenständig 390 Meter über die Startlinie des Wings for Life World Run. Ein Moment, der eindrucksvoll symbolisiert, wofür jährlich tausende Teilnehmer an den Start gehen!

03 Rückenmarksforschung gibt Gas

Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Foundation © Alexander Lohmann for Wings for Life World Run

Als die Stiftung Wings for Life im Jahr 2004 von Dietrich Mateschitz und Heinz Kinigadner gegründet wurde, war die Rückenmarksforschung international gebremst durch zu wenig finanzielle Mittel. Nur wenige Projekte konnten durchgeführt werden und das wollten die Initiatoren der Stiftung und des Wings for Life World Runs maßgeblich verändern – mit Erfolg! Mit den eingenommenen Spendengeldern konnten Wissenschaftler und Ärzte in der Rückenmarksforschung Gas geben. „Insgesamt wurden bisher 276 verschiedene Projekte nach einem strengen Auswahlverfahren gefördert“, erklärt Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Stiftung. „Wir haben sechs Forschungsprojekte so weit gebracht, dass sie bereits in klinischen Studien getestet werden. Darauf sind wir unheimlich stolz.“

04 Das größte Laufsportevent der Welt

3 Min So war der Wings for Life World Run 2021

Seit 2014 läuft die Wings for Life World Run Community jedes Jahr im Mai für ein gemeinsames Ziel, die Heilung von Querschnittslähmung. Und die Bewegung wird Jahr für Jahr größer: Etwas mehr als 50.000 Teilnehmer waren bei der ersten Ausgabe 2014 weltweit am Start – 2021 waren 184.236 Teilnehmer aus 195 Nationen in 151 Ländern mit dabei. Insgesamt wurden damals weltweit 1,7 Mio. Kilometer zurückgelegt und 4,1 Millionen Euro Start- und Spendengelder für die Wings for Life Stiftung gesammelt. Damit ist der globale Spendenlauf das größte Laufsportevent der Welt.

05 Team-Duell der Ski-Stars Marcel Hirscher vs. Felix Neureuther

Als Marcel Felix anruft ist der sogar noch am Laufen... © Mia Knoll / Wings for Life World Run

2021 stand ganz im Zeichen des App Runs – und des Team-Duells der beiden Ski-Helden aus Österreich und Deutschland. Marcel Hirscher und Felix Neureuther riefen ihre Fan-Community dazu auf, gemeinsam mit ihnen als virtuell verbundenes Team beim Wings for Life World Run mitzumachen. Das virtuelle Duell der Ski-Stars zog alle in ihren Bann: Das Team Felix Neureuther legte 25.387 Kilometer zurück – damit konnte er – anders als in so vielen Slalom-Rennen – Marcel Hirscher, dessen Team 20.835 Kilometer auf die Uhr brauchte, dieses Mal knapp überflügeln. Doch die Revanche kommt bestimmt! Hier kannst du auch dein eigenes Laufteam gründen oder einem Team beitreten!

06 Die Ziellinie, die dich einholt

Einzigartiges Format: das Catcher Car als mobile Ziellinie © Philipp Greindl / Red Bull Content Pool

Jeder weiß, wie es eigentlich läuft! Man trifft sich beim Start, dort ertönt zu einem gewissen Zeitpunkt der Startschuss und man läuft, bis dass man das Ziel erreicht. Je schneller, man unterwegs ist, desto schneller ist das Rennen geschafft. Der Wings for Life World Run stellt dieses Prinzip auf den Kopf: es gibt keine fixe Ziellinie, sondern die Teilnehmer werden vom sogenannten Catcher Car eingeholt. Die bewegliche Ziellinie nimmt 30 Minuten nach dem weltweiten gleichzeitigen Start die Verfolgung der Läufer auf, um sie einen nach dem anderen einzuholen. Wer die längste Distanz zurücklegt, bevor das Catcher Car ihn einholt, krönt sich zum Sieger bzw. zur Siegerin.

07 Ein Lauf, der alle Menschen vereint

Von Profi- und Hobbyläufern über Rollstuhlfahrer bis hin zu Menschen, die sich wie David Mzee über ihre Grenzen hinwegsetzen, sie alle gehen, laufen oder rollen für ein Ziel: Querschnittslähmung heilen. Der Wings for Life World Run vereint ein so vielfältiges Starterfeld wie kein anderer Lauf. Ob 200 Meter oder 60 Kilometer jeder wird zum Finisher für die gute Sache. Das vereint selbst Generationen, denn der bisher älteste Teilnehmer zählt sagenhafte 99 Jahre.

08 Analog meets Digital

Thomas Morgenstern während dem Wings For Life World Run in Spittal © Sam Strauss

Entweder du stehst im Startbereich oder du bist nicht dabei in der Ergebnisliste. Der Wings for Life World Run revolutionierte diesen eindimensionalen Zugang zu Laufsport-Veranstaltungen: Mit der Wings for Life World Run App und der Möglichkeit, parallel zu den Wings for Life Flagship Runs auch ortsunabhängig von überall auf der Welt am globalen Spendenlauf teilzunehmen, brach 2016 war eine neue Zeitrechnung angebrochen. Zehntausende Teilnehmer nutzten seitdem die Wings for Life World Run App und laufen jedes Jahr individuell in ihrer Heimatstadt mit Freunden und Nachbarn und sammeln gemeinsam Kilometer um Kilometer, bis sie das virtuelle Catcher Car einholt.

09 Sportstars gehen für die gute Sache an ihr Limit

1 Min Legendäres Finish von Andi Goldberger 2019 in Wien

Jedes Jahr zählen auch internationale Sportstars aus allen erdenklichen Disziplinen zu den Startern beim Wings for Life World Run – und geben alles für die gute Sache ... und noch mehr! Wie der ehemalige Skispringer und „Stammgast“ Andi Goldberger, der seit 2014 bei jedem Wings for Life World Run am Start war. Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte der Publikumsliebling 2019 beim Flagship Run Wien mit seinem Endspurt gegen das Catcher Car, das von Matthias Walkner pilotiert wurde. Sein Ergebnis: sensationelle 44,22 Kilometer !

10 Laufen wir für die, die es nicht können

Schreiben wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte des Wings for Life World Runs weiter! Sei dabei, wenn am 7. Mai 2023 um Punkt 13.00 Uhr der Startschuss für den 10. Wings for Life World Run ertönt! Melde dich gleich hier für den globalen Spendenlauf an!