Die 10 aktuell besten Sci-Fi-Games

Ihr liebt Science-Fiction , habt Bock auf gewaltige Raumschiffe oder wollt unbekannte Planeten erkunden ? Dann solltet ihr euch diese Sci-Fi-Games einmal genauer anschauen. Hier kommen nicht nur Genrefans voll auf ihre Kosten.

01 1. EVE Online

Seit 2003 hält sich das Weltraum-MMO des isländischen Spielestudios CCP am Markt und stellt damit hinsichtlich der Langlebigkeit nahezu jedes Onlinespiel in den Schatten. Die riesigen, dynamischen Weltraumschlachten und die komplexen Mechaniken kommen nicht nur bei Fans gut an. Auch nach 18 Jahren eilt EVE Online von einem beeindruckenden Rekord zum nächsten.

EVE feiert die Buchhaltung im Weltraum, ab und zu gibt es auch Schlachten © CCP

02 2. No Man’s Sky

Weltrekorde gibt’s in No Man’s Sky zwar nicht wirklich, aber vielleicht eine der spannendsten Wandlungen, die die Gaming-Welt je gesehen hat . Alles begann mit der unglaublichen Vision, ein endlos großes Sci-Fi-Spiel zu entwickeln, in dem ihr Milliarden von Planeten erkundet (von ganzen 18 Trillionen Himmelskörpern war die Rede).

Doch es folgte das Desaster. Zum Release im Jahr 2016 konnte der Titel kaum eines seiner Versprechen halten. In den vergangenen Jahren hat sich No Man’s Sky allerdings vom hässlichen Entlein in einen wunderschönen Schwan verwandelt : Die Technik hat spürbar zugelegt, es gibt endlich einen Koop-Modus , VR-Unterstützung und die spielerische Abwechslung sucht nicht nur im Sci-Fi-Genre seinesgleichen. An No Man’s Sky führt heute kein Weg mehr vorbei, wenn ihr auch nur das geringste Interesse an der Thematik habt.

No Man’s Sky © Hello Games

03 3. Journey to the Savage Planet

So ganz allein im Weltall irgendwelche trockenen Sternenkarten oder Bauanleitungen zu wälzen, ist euch auf Dauer zu langweilig? Dann solltet ihr euch das aberwitzige Journey to the Savage Planet einmal genauer anschauen.

Hier wirft euch ein durchgeknallter Chef eines interstellaren Raumforschungs-Unternehmens ohne langes Vorgeplänkel direkt ins Geschehen. Ohne zu wissen, was überhaupt auf euch zukommt, katalogisiert ihr außerirdische Pflanze und Lebewesen , löst spannende Rätsel und ertappt euch beim Zocken immer wieder mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht .

Kein Wunder, immerhin setzt der Titel auf einen ähnlichen Humor, der bereits die Werke von Kult-Autor Douglas Adams (Per Anhalter durch die Galaxis) ausgezeichnet hat. Ein illustrer Genremix, der für gute Laune sorgt.

Wir chillen mit unseren Homies, den Mopsvögeln (die heißen wirklich so) © 505 Games

04 4. Elite Dangerous

Von purem Spaß zu purer Größe. Satte 400 Milliarden Sonnensysteme warten darauf, von euch erforscht zu werden. Was ihr in diesem Sci-Fi-MMO mit eurer Zeit anstellen wollt, bleibt allerdings allein euch überlassen.

Ihr könnt euch als interstellarer Händler eine goldene Nase verdienen, als Raumpirat andere Spieler überfallen, als Söldner für verschiedene Großmächte arbeiten oder einfach nur entdecken und erkunden. Die Vielzahl an komplexen Mechaniken und abwechslungsreichen Modi macht das bereits 2014 veröffentlichte MMO auch heute noch zu einer der besten Weltraum-Simulationen auf dem Markt.

Mit der in diesem Jahr erscheinenden Odyssey-Erweiterung könnt ihr die Planeten dann endlich auch zu Fuß erkunden und waschechte Shooter-Kämpfe werden ebenfalls ihre Premiere feiern. Elite Dangerous erfindet sich auch in Jahr 7 wieder einmal neu.

05 5. Kerbal Space Program

Lasst euch von den niedlichen Charakteren und der überschaubaren Optik nicht täuschen. Hinter dem Indie-Hit Kerbal Space Program verbirgt sich eine extrem komplexe und motivierende Sandbox-Raumfahrtsimulation .

Wie es der Name bereits vermuten lässt, dreht sich im Spiel alles darum, euer eigenes Raumfahrt-Programm zu managen. Das beginnt bei der Konzeption der Rakete die euch ins All bringt und gipfelt in der Durchführung von Erkundungsmissionen.

06 6. Ratchet & Clank: Rift Apart

Das bekannteste Duo der PlayStation-Konsolen feiert sein PlayStation-5-Debüt: Ratchet & Clank sind zurück und das besser als jemals zuvor.

Ratchet & Clank: Rift Apart präsentiert sich als technisches wie spielerisches Meisterwerk und entfesselt eine noch nie dagewesene Grafikpracht im Konsolenbereich.

Im Laufe des Abenteuers hüpfen und kämpfen sich die Charaktere durch abwechslungsreiche Planeten, die nur so vor spannenden Details strotzen.

Spielerische Abwechslung wird groß geschrieben: mal seid ihr auf dem Rücken einer Weltraum-Schnecke unterwegs, mal grindet ihr auf einem Wüstenplaneten über riesige Rohre, um einem gigantischen Roboter zu entfliehen und mal fliegt ihr auf einem Drachen über üppige Graslandschaften.

Allerlei ausgefallene Sci-Fi-Waffen und die spannenden Dimensionsrisse , die einen Sprung in eine Realität ermöglichen, sind absolute Highlights dieses PS5-Exklusivtitels, der einen echten Kaufgrund für Sonys Next-Gen-Konsole darstellt.

Ratchet & Clank: Rift Apart - DAS bisherige Spiele-Highlight des Jahres © Sony Interactive Entertainment

07 7. Everspace 2

Der Nachfolger zu einem der beliebtesten Sci-Fi-Games überhaupt startete erst Anfang Januar in das Early-Access-Programm auf Steam und mauserte sich binnen kürzester Zeit zum Hit. Warum das ist ist, ist schnell erklärt: Everspace 2 vom kleinen deutschen Indie-Entwicklerstudio ROCKFISH Games hat alles, was ein gutes Science-Fiction-Abenteuer braucht.

Aus technischer Sicht muss sich das Weltraum-Actionspiel nicht hinter Triple-A-Produktionen verstecken und überzeugt aus spielerischer Sicht mit beeindruckenden Weltraumschlachten , einer motivierenden Lootspirale und erstklassigen RPG-Elementen . Die Roguelike-Mechaniken des Vorgängers wurden auf ein Minimum zurückgefahren, stattdessen erkundet ihr diesmal völlig frei ein in acht Sternensysteme unterteiltes Sonnensystem.

08 8. Star Citizen

Ob das via Crowdfunding finanzierte Online-Weltraum-Flugsimulationsspiel Star Citizen wirklich jemals fertiggestellt wird, wissen vermutlich nicht mal die Entwickler selbst. Laune macht das Sci-Fi-Abenteuer allerdings trotzdem und das bereits seit dem Jahr 2010 nicht zu knapp.

Gemeinsam mit anderen Spielern erkundet ihr über 100 Sonnensysteme , treibt Handel, messt euch in Weltraumschlachten oder tut, wonach euch auch immer der Sinn steht. In Star Citizen liegt es ganz bei euch, wie ihr euren virtuellen Weltraum-Trip gestaltet.

Das Game stammt von Wing-Commander-Erfinder Chris Roberts und seinem Team, die Ambitionen sind also gewaltig. Dass der Titel aber noch immer nicht fertig ist, wird an allen Ecken spürbar. Immerhin: Schon 2021 soll die finale Fassung dann endlich verfügbar sein, bis dahin seid ihr mit der spielbaren Alpha allerdings ebenfalls sehr gut bedient.

Star Citizen © Robert Space Industries

09 9. Mass Effect Legendary Edition

Man nehme drei der besten und komplexesten Science-Fiction-Rollenspiele aller Zeiten und verpacke sie in dem ultimativen Rundum-sorglos-Paket , fertig sind Hunderte Stunden Spielspa ß. Die Mass Effect Legendary Edition umfasst Remasters der ersten drei Serienteile und bohrt die ohnehin schicke Technik nochmals deutlich auf.

Ab dem 15. Mai könnt ihr erneut in die Haut von Commander Shepard schlüpfen und die kultige Reaper-Trilogie erneut erleben. Und falls ihr zu den Spielern gehört, die Mass Effect noch nicht kennen sollten, führt spätestens jetzt kein Weg mehr an den RPG-Hits von BioWare vorbei.

10 10. XCOM 2

Das rundenbasierte Strategiespiel um eine Alieninvasion auf der Erde gilt bereits als moderner Klassiker . Auch fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release gibt es kein anderes Taktik-Game, das XCOM 2 das Wasser reichen kann .

Angesiedelt im Jahr 2035 gilt es, die Schreckensherrschaft der Aliens auf der Erde zu beenden. Dafür entsendet ihr eure Truppen in verschiedene Missionen, löst abwechslungsreiche Aufgaben und versucht den Invasoren Herr zu werden.

XCOM 2 ist Rundenstrategie in Perfektion © 2K Games

Besonders hart im Permadeath-Modus, wenn eure getreue Scharfschützin nach zig erfolgreichen Einsätzen durch einen Moment der Unachtsamkeit das Zeitliche segnet. Hinsichtlich des taktischen Tiefgangs, Umfangs und der spielerischen Abwechslung ist XCOM 2 auch heute noch über jeden Zweifel erhaben.