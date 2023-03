Die besten Apps & Online Tools zum digitalen Zeichnen

Einer der Klassiker unter den digitalen Zeichen-Programme. Adobe Photoshop Sketch ist eine kostenlose App für digitales Zeichnen und Malen auf digitalen Devices, egal ob iOS oder Android. Mit verschiedenen Pinseln und Werkzeugen kannst du ganz easy deine Kunstwerke auch ohne Block erstellen. Die Adobe Photoshop Sketch App ermöglicht es den Creators, auch mit unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, um ihre Arbeit zu organisieren und Effekte hinzuzufügen. Mit der Integration von Adobe Creative Cloud können Benutzer:innen ihre Arbeit nahtlos in andere Adobe-Anwendungen wie Photoshop, Illustrator oder InDesign importieren. Because it's family business.

ist eine sehr umfangreiche App für digitales Zeichnen und Malen auf dem iPad. Mit einer Vielzahl von Funktionen, unzähligen Pinseln, Ebenen und Effekten, ist Procreate eine der leistungsstärksten Apps für digitales Zeichnen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, um deinen individuellen Workflow zu verbessern. Die Doodles sind auch einfach zu exportieren und mit andern zu sharen, was Procreate zu einer großartigen Wahl für professionelle Künstler:innen und Maler:innen aus Leidenschaft gleichermaßen macht. Aber Vorsicht: Der Funktionsumfang ist so riesig, dass man als Einsteiger:in vielleicht ein paar Minuten mehr einplanen sollte, um Procreate richtig nutzen zu können.