Diese Games müsste ihr euch über PlayStation Plus-Premium besorgen

Sony hat ihr Modell für PlayStation Plus-User vor kurzem geändert. Neben dem bereits bekannten Essential-Abo, werden nun auch Extra- und Premium-Varianten angeboten. Diese geben euch, neben bekannten Vorteilen wie Online-Multiplayer und Cloud-Speicher, auch Zugriff auf einen breiten Katalog von Videospielen, die ihr kostenlos herunterladen oder streamen könnt. Damit erinnert der Service etwas an den Gamepass von Microsoft.

Für viele ist der spannendste Teil dieser kostenlosen Spiele, dass sich hier Titel aus sämtlichen Konsolen-Generationen von Sony finden lassen. Denn in der Vergangenheit war es nicht immer leicht auf den Retro-Katalog der PlayStation zuzugreifen.

Damit ihr euch ein paar der früheren PlayStation-Perlen nicht durch die Lappen gehen, haben wir euch ein paar Titel herausgesucht, die ihr unbedingt spielen solltet, solange sie Teil des PlayStation Plus-Sortiments sind.

01 PlayStation 1

Ape Escape

Affenjagd mit Dual Shock: Ape Escape war PlayStation-exklusiv © Sony

Sonys erste Antwort auf die erfolgreichen Plattformer von Nintendo war natürlich Crash Bandicoot. Doch es gab auch eine zweite Spielereihe, die sich damals mit Mario und Co. gemessen hat. Ape Escape ist ein wilder Collect-A-Thon bei dem ihr euch mit einem Netz und anderen Gadgets auf die Jagd nach entlaufen machen müsst.

Das besondere an dem Titel war, dass man ihn, ähnlich einem Twin-Stick-Shooter, primär mit den beiden Analog-sticks spielt. Das bedeutet, dass Ape Escape damals vorausgesetzt hat, dass man einen der neuen Dual Shock-Controller besitzt.

Resident Evil: Director’s Cut

Resident Evil ist das erste erfolgreiche Survival Horror-Game © Capcom

Mit seinem Erfolg konnte Resident Evil auf der PlayStation eigenständig das Survival Horror-Genre etablieren. D ie Director’s Cut-Version des Spiels zählt hier als die beste Version, abseits des grandiosen GameCube-Remakes. Leider gehört das Spiel mittlerweile zu den Retro-Titeln, für die man etwas mehr Geld auf den Tisch legen muss. Umso schöner, dass man Resident Evil: Director’s Cut nun als Teil des PlayStation Plus-Premium-Abos bekommt.

Wer sich von der gruseligen Pixel-Optik und den, mittlerweile, antiken Tank-Controls nicht abschrecken lässt, bekommt hier einen echten Horror-Klassiker mit einer guten Prise Trash.

Wild Arms

Wild Arms mischt den Style von Wild West und Fantasy © Sony

Die späten 90er waren der Himmel für jRPG-Fans. Natürlich fallen einem zuerst hier die zahlreichen Perlen auf dem Super Nintendo und Spiele wie Final Fantasy 7 ein. 1998 ist bei uns aber auch der erste Teil der Wild Arms-Reihe erschienen: Ein klassisches, japanisches Rollenspiele, welches Fantasy und Wilden Westen mischt. Neben dem spannenden Szenario bietet der Titel aber auch eine packende Story, toll geschriebene Charaktere und ein taktisches Kampfsystem, in dem ihr sogar eure eigenen Zauber kreieren könnt. Die Musik von Wild ARMs gehört auch zu den besten des Genres. Der dritte Teil der Reihe ist übrigens ebenfalls in PlayStation Plus-Premium enthalten und für die PlayStation 2 erschienen.

Tekken 2

Bereits in Teil 2 waren Heihachi und Nina spielbar © Bandai Namco

Leider ist das beste PSone-Tekken, Tekken 3, nicht im PlayStation-Store vorhanden. Tekken 2 ist aber auch immer noch einen Blick wert. Immerhin war es dieser Teil, der für viele der erste Kontakt mit dem 3D-Fighter war. Es fehlen natürlich einige ikonische Charaktere und die zahlreichen Zusatz-Modi, welche Tekken 3 von anderen Spielen des Genres abgehoben haben, aber auch heute ist Tekken 2 noch ein interessanter Einblick in die Geschichte des Reihe.

Wer seine Freunde in Tekken so richtig nass machen möchte, sollte sich einmal die Videos von Red Bull-Tekken-Profi Anakin ansehen. In seiner Akademie macht er euch zu echten Experten.

02 PlayStation 2

Dark Cloud & Dark Chronicle

Die Spiele der Dark Cloud-Reihe haben viele Fans © Level-5

Dark Cloud, und sein Nachfolger Dark Chronicle, sind Action-Rollenspiele aus dem Hause Level-5, die später unter anderem für die Professor Layton-Spiele verantwortlich waren. Die Titel verbinden klassisches Dungeon-Crawling mit Städtebau-Elementen. Dieser Mix hat schon damals dafür gesorgt, dass die Spiele bei Kritikern und Spielern gleichermaßen gut ankamen. Mittlerweile sind sie immer noch echte Geheimtipps für viele Genre-Fans. Das man die komplette Serie nun kostenlos innerhalb seines PlayStation Plus-Premium-Abos erleben kann macht es wesentlich einfacher die Retro-Perlen zu genießen.

Rogue Galaxy

Sci-Fi trifft Fantasy: Rogue Galaxy ist eine RPG-Perle für die PS2 © Level-5

Ein weiteres Rollenspiel von Level-5. Genau wie Dark Cloud war auch Rogue Galaxy ein Action-Rollenspiel. Das Setting des Titels erinnert an einen Mix aus Sci-Fi und Fantasy. Man bekommt leichte Star Wars-Vibes. Ursprünglich hatte der Titel seine Entwicklung als den dritten Teil der Dark Cloud-Reihe begonnen. Trotz guter Wertungen ist Rogue Galaxy etwas unter dem Radar geflogen. Grund dafür könnte der sehr späte, westliche Release im Jahr 2007 sein. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die Xbox 360 und die PlayStation 3 auf dem Markt und Rogue Galaxy musste sich zudem mit, dem im selben Jahr erschienenen, Final Fantasy XII messen.

Everybody’s Tennis

Der Name ist Programm: Everybody's Tennis ist ein Spaß für jeden © Sony

Während Nintendo Mario Golf, Mario Tennis und Co. hatte, regierte auf Sony-Konsolen die Everybody’s-Reihe. Everybody’s Golf und Everbody’s Tennis fehlt es zwar an dem Star-Faktor der Nintendo-Optionen, aber sind spielerisch fast identisch zu den Mario-Games. Gerade Everybody’s Tennis ist ein schneller Multiplayer-Spaß für den man keinerlei Interesse an dem tatsächlichen Sport mitbringen muss. Dasselbe gilt übrigens auch für die Golf-Variante, die ihr auch kostenlos innerhalb des Premium-Katalogs findet.

03 PlayStation 3

Resistance 3

Resistance ist mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten © Insomniac

Mittlerweile kennt man Insomniac unter anderem für ihre grandiosen Spider-Man-Spiele. Früher haben sie für Sony aber bereits ein paar echte Banger in anderen Genres produziert. Resistance 3 ist ein First Person Shooter in einer post-apokalyptischen Welt, dessen Vorgänger in den frühen Tagen der PlayStation 3 erschienen sind. Teil eins war sogar ein Launch-Titel der Konsole. Und auch wenn diese Spiele solide sind, war es der dritte Teil, in dem Insomniac richtig abgeliefert haben. Zu diesem Zeitpunkt waren sie auch bereits ein fester Teil der Sony-Familie.

Infamous 1 & 2

Ein Superhelden-Game in der Open World: Infamous © Sucker Punch Productions

Ein weiteres Studio, dass mittlerweile echte Perlen für Sony produziert ist Sucker Punch. Diese waren zuletzt für Ghost of Tsushima verantwortlich. Ihren Durchbruch hatten sie ebenfall mit einem Open World-Abenteuer. hier übernehmt ihr die Rolle eines unfreiwilligen Superhelden. Der Hauptcharakter, Cole MacGrath, wurde so stark mit der PlayStation assoziiert, dass er es auch als spielbaren Charakter in den Plattform-Fighter PlayStation All-Stars geschafft hat. Beide PlayStation 3-Teile der Reihe sind im Abo-Service verfügbar und haben sich wirklich gut gehalten.

Tokyo Jungle

Spitze an die Macht! Hunde holen sich Tokyo zurück © Sony

Ein echter Geheimtipp. Dieser Titel, der von Sony in-House produziert wurde ist im Grunde ein früher Vertreter des Rogue-Lite-Trends. Ihr übernehmt hier die Rolle eines von zahlreichen, spielbaren Tieren und werdet in ein Tokyo nach der Apokalypse geworfen. Es gilt nun zu überleben. Ihr braucht Essen, Wasser und erhaltet Erfahrungspunkte. Anschließend gilt es einen Partner zu finden und gemeinsam mit diesem eine neue Generation an tierischen Überlebenden zu zeugen. Diese erhalten dann bessere Statuspunkte und damit die Chance weiter in die Ruinen der ehemaligen Metropole vorzudringen. Ein absurdes Konzept, dass auch heute noch mit seiner kurzweiligen Spielweise begeistert.