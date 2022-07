Die 10 besten Gluteus-Übungen für einen knackigen Po

Der Gluteus ist ein extrem starker und kräftiger Muskel, der einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Körperfunktionen des Menschen hat. Die besondere Wertschätzung für unser Hinterteil ist also nicht grundlos.

Leider ist gerade dieser Muskel das Hauptopfer unseres modernen, sitzenden Lifestyles. Weil wir so oft auf unseren vier Buchstaben sitzen, sind unsere Gesäßmuskeln faul geworden und das führt zur Massenerscheinung inaktiver, nicht-funktionierender und flacher Hinterteile.

