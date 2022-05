Diese Nintendo Switch-Highlights erwarten euch 2022

Auch nach fünf Jahren gehört die Hybrid-Konsole Nintendo Switch noch lange nicht zum alten Eisen. Mit Pokémon-Legenden: Arceus , einem neuen Kirby-Game und zuletzt mit Nintendo Switch Sports , der Neuauflage zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten , kamen Besitzerinnen und Besitzer der Nintendo-Konsole bereits in den Genuss einiger Highlights. Doch es folgen noch viel mehr. Wir stellen euch die besten Nintendo Switch-Games vor, die noch im Jahr 2022 erscheinen .

In Mario Strikers Battle League Football wird's wieder sportlich © Nintendo

Release: 10. Juni

Genre: Sport

Auf der Nintendo Switch belebt der Hersteller einige altehrwürdige Spielereihen wieder, die fast schon in Vergessenheit geraten wären. Nachdem sich das ikonische Klempner-Maskottchen bereits auf dem Tennis Court oder Golfplatz austoben durfte, schnürt sich der Schnauzbartträger mit seiner roten Kappe in Mario Strikers Battle League Football einmal mehr die Fußballschuhe.

Im dritten Teil der Arcade-Fußballspiele erwartet euch eine wohlige Abwechslung zum realistischen Alltag der FIFA-Games. Immerhin greifen Mario, Luigi, Bowser, Peach und Co im dritten Serienteil wieder auf allerlei Items, Spezialmanöver oder beinharte Tacklings zurück. Gespielt wird auf einem kleinen Platz, in dem zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander antreten.

Natürlich dürfte Mario Strikers Battle League Football vor allem im Multiplayer erst sein volles Potenzial entfalten. Hier treten bis zu acht Spielerinnen und Spieler an einer Konsole oder online gegeneinander an und kämpfen sogar in Clubs um den Meistertitel.

Fußball-Profi trifft Super Mario: Neymar ist nicht nur der Boss auf dem Platz, auch in Mario Kart macht dem Brasilianer niemand etwas vor, wie er in ' Competition Crib ' unter Beweis stellt.

2 Min Der Boss in Mario Kart Neymar Jr. und seine Kumpel duellieren sich in Mario Kart auf der Nintendo Switch.

02 Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Action im Koop erwartet euch in Fire Emblem Warriors: Three Hopes © Nintendo

Release: 24. Juni

Genre: Action

Wer nach dem Strategie-Rollenspiel Three Houses nicht genug vom Fire Emblem-Universum bekommen kann, es aber etwas actionreicher haben möchte, der sollte sich Fire Emblem Warriors: Three Hopes einmal genauer anschauen.

Der Musou-Ableger im Stile der Dynasty Warriors-Games knüpft direkt an das Ende des 2019 veröffentlichten RPGs an und lässt es euch in stimmiger Anime-Optik mit ganzen Heerscharen aufnehmen. Das verspricht, besonders im Couch-Koop , eine Menge Spaß.

03 Monster Hunter Rise: Sunbreak

Die Welt von Monster Hunter Rise erinnert an das feudale Japan © Capcom

Release: 30. Juni

Genre: Action-Rollenspiel

Der (zumindest auf Konsolen) Switch-exklusive Ableger der Kult-Reihe zählt zu den besten Games für die Nintendo Konsole und richtet sich mit seinem einsteigerfreundlichen Gameplay auch an all diejenigen, denen die Monster-Jagd aus dem Hause Capcom bislang zu sperrig war.

Mit Monster Hunter Rise: Sunbreak erwartet euch Ende Juni eine gewaltige Erweiterung , die es in sich hat. Neben neuen Monstern und Jagdgebieten wurden Gameplay und Kampfsystem generalüberholt. Mit Malzeno erwartet euch zudem ein neuer Drachenältester, während ihr nun jederzeit zwischen zwei Loadouts wechseln dürft.

In den neuen Anhänger-Quests dürft ihr zudem gemeinsam mit NPC-Story-Charakteren auf Beutezug gehen . Eine ganze Menge neuer Inhalte also, die Fans der Reihe eine Weile lang beschäftigen dürften.

04 Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 dürfte das Sommerloch perfekt ausfüllen © Nintendo

Release: 29. Juli

Genre: Action-Rollenspiel

Mitten im tiefsten Sommerloch steht euch mit Xenoblade Chronicles 3 für Nintendo Switch ein absolutes Highlight ins Haus, mauserte sich die im Jahr 2010 von Entwickler Monolith Soft ins Leben gerufene Reihe doch zu den absoluten Ausnahme-Exklusivtiteln auf Nintendo-Konsolen.

Der nunmehr dritte Hauptteil ist in Aionios angesiedelt, in dem sich zwei grundverschiedene Nationen gegenüberstehen. Keves ist für seine Maschinentechnologie bekannt, Agnus hingegen fokussiert sich auf die Magie in Form des Äther. Sechs Charaktere, je drei aus jeder Nation, stehen dabei im Mittelpunkt der Handlung, die das Open-World-Action-RPG in eine spannende Geschichte verpackt. Spielmechaniken und Kampfsystem sollen noch einmal verbessert worden sein, weshalb Genre-Fans hier ein absolutes Highlight erwarten dürfte.

Musik mit Tiefgang: In unserer Serie ' Diggin' in the Carts ' beleuchten wir die Welt der japanischen Videospiel-Musik, in der besonders Rollenspiele von zentraler Bedeutung sind.

16 Min Die Rolle der Rollenspiele Japanische Rollenspiele sind verantwortlich für einige der ikonischsten Melodien der Videospielgeschichte.

05 Splatoon 3

Splatoon 3 will Multiplayer-, Koop- und Solo-Spieler begeistern © Nintendo

Release: 09. September

Genre: Action

Nintendos kultige Multiplayer-Action geht mit Splatoon 3 , fünf Jahre nach dem letzten Ableger, in die dritte Runde. Inmitten einer staubigen Wüste liegt mit Splatsville der neue Handlungsort des Multiplayer-Hits, in dem erneut Inklinge und Oktolinge gegeneinander antreten.

Doch nicht nur Fans kompetitiver Multiplayer-Games sollten Splatoon 3 im Auge behalten. Mit Salmon Run Next Wave kehrt der Koop-Modus in verbesserter Form zurück. Solisten hingegen wagen sich an den brandneuen Story-Modus , der auf den Namen Rückkehr der Mammalianer hört.

In Splatoon 3 wird es wieder mächtig bunt. Genau wie für unsere Athleten im folgenden, beeindruckenden Video:

06 Disney Speedstorm

Disney Speedstorm will im Kampf um die Funracer-Krone ein Wörtchen mitreden © Disney/Pixar

Release: Sommer 2022

Genre: Rennspiel

Kult-Racer Mario Kart 8 Deluxe hat mittlerweile bereits fünf Jahre auf dem Buckel. Sollte euch der Sinn nach einem weiteren Fun-Racer stehen, der in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt, dann könnte Disney Speedstorm genau euer Ding sein.

Bis zu acht Spieler kämpfen in diesem Rennspiel um den Sieg. Wie es der Name bereits vermuten lässt, geht ihr allerdings nicht mit irgendwelchen Konsolen-Maskottchen an den Start, sondern klemmt euch in Form von Charakteren aus den Disney- und Pixar-Universen hinter die virtuellen Lenkräder.

Gefahren wird dabei standesgemäß in den Docks aus Fluch der Karibik oder in einer Dschungel-Ruine aus dem Disney-Klassiker Das Dschungelbuch . Details zum Rennspiel sind derzeit noch Mangelware, doch bereits im Sommer 2022 soll der Startschuss fallen. Wie viele Freundschaften wohl darin zu Bruch gehen ?

07 Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy entführt euch in die Schule für Hexerei und Zauberei © Warner Bros. Games

Release: 4. Quartal 2022

Genre: Action-Rollenspiel

Irgendwann zum Jahresende öffnen sich im Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy die Tore der legendären Zauberschule um Harry Potter. Als Prequel spielt das neue Game allerdings weit vor den Geschichten des jungen Zauberers.

Für Fans der Roman- oder Film-Reihe hat das neue Game aber trotzdem eine ganze Menge zu bieten. So dürft ihr euer Hogwartshaus selbst wählen und eure Spielfigur in einem Rollenspielsystem mit neuen Fähigkeiten oder Zaubern ausstatten. Nach allem, was wir bislang über Hogwarts Legacy wissen , steht uns hier ein echtes Highlight ins Haus.

08 Bayonetta 3

Bayonetta – Super Smash Bros Ultimate © Nintendo

Release: 2022

Genre: Action

Wenn es um extrem stylische Dauer-Action geht, macht Entwickler Platinum Games so schnell niemand etwas vor. Da darf natürlich auch Hexe Bayonetta nicht fehlen, die 2014 Nintendo-exklusiv im zweiten Serienteil in den Kampf zog. Noch in diesem Jahr kehrt die Umbra-Hexe mit den angriffslustigen Haaren exklusiv auf Nintendo Switch auf die Bildschirme zurück und hat dabei einige neue Tricks auf Lager.

Wer sich gerne mit wuchtigen Bossen duelliert und dabei ein Action- und Effekt-Feuerwerk entfesseln möchte, sollte Bayonetta 3 unbedingt um Auge behalten.

09 Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope

Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope wird ein Spaß für Taktik-Fans © Ubisoft / Nintendo

Release: 2022

Genre: Strategie

Der Vorgänger wurde zunächst noch belächelt, entpuppte sich dann aber als gelungenes Strategiespiel im Stile der XCOM-Games. Mit Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope geht das Rundenstrategie-Crossover zwischen dem Mario- und Rabbids-Universum in die zweite Runde.

Gespickt mit der üblichen Prise Humor verschlägt es das ungleiche Heldenteam diesmal ins Weltall, in dem mehrere Planeten erkundet und Sparks gerettet werden wollen.

Strategie, Taktik und ein kleines Bisschen Wahnsinn: Zauberwürfel sind im Mind Gaming äußerst beliebt. Ein Mosiac wie dieses, das Giovanni Contardi angefertigt hat, habt ihr garantiert noch nie gesehen.

3 Min Το μωσαϊκό από κύβους του Rubic από τον Giovanni Contardi

10 Portal: Begleiterkollektion

Portal und Portal 2 erleben auf Nintendo Switch ihren zweiten Frühling © Valve

Release: 2022

Genre: Puzzle-Action

Dass der Kuchen doch keine Lüge ist, gilt es in der Portal: Begleiterkollektion unter Beweis zu stellen. Die Sammlung umfasst die beiden kultigen Puzzel-Actiongames Portal und Portal 2 , die zwar mittlerweile bereits etliche Jahre auf dem Buckel, aber nichts von ihrem Charme und zeitlosen Gameplay eingebüßt haben.

Noch im Jahr 2022 dürft ihr auch auf Nintendo Switch mit der zynischen KI GLaDOS herumplagen und, zumindest im zweiten Teil, auch kooperativ bunte Portale verschießen , um den Ausgang der knackigen Testkammern zu erreichen. Trotz ihres hohen Alters sind beide Titel Games, die ihr unbedingt gespielt haben solltet. Portal 2 zählt auch heute noch zu den besten Couch-Koop-Games schlechthin und passt damit perfekt zur Switch.