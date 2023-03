PlayStation VR 2: Die besten Games zum Launch der Virtual Reality-Brille

Eine der ernüchternden Nachrichten zur PlayStation VR 2 war, dass ältere VR-Spiele der Sony-Konsole nicht mit der neuen Brille kompatibel sind. Dennoch hat man zum Launch des Headsets eine gute Auswahl an Spielen im PlayStation-Store , welche mit der PSVR 2 spielbar sind. Fast jedes Genre ist dabei abgedeckt. Wir haben euch ein paar vollkommen unterschiedliche Games herausgepickt, die einen guten Einstieg in die VR-Welt bieten.

01 Horizon Call of the Mountain: Aushängeschild für das PSVR2-System

Der VR-Ableger zu Guerilla Games’ Open World-Abenteuer ist Sonys System-Seller für die PSVR 2. Technisch gesehen ist es auch ein hervorragendes Aushängeschild für das System. Spielerisch ist es etwas flach, aber das vergisst man leicht bei der bombastischen Inszenierung. Horizon Call of the Mountain ist wie eine wilde Achterbahnfahrt.

Ihr schlüpft hier auch nicht in die Rolle der Serien-Helin Aloy, sondern erlebt das Abenteuer aus der Sicht von Ryas . Als ehemaliger Carja-Rebell müsst ihr für eure vergangenen Verbrechen büßen, indem ihr auf eine gefährliche Reise geschickt werdet.

Solltet ihr den Kletter-Simulator einmal ausprobieren wollen, so findet ihr eine Test-Version im PlayStation-Store . Solltet ihr euch mit solchen Höhen selbst in VR nicht wohl fühlen, könnt ihr euch auch einfach unsere Doku-Reihe “Reel Rock” ansehen und die Geschichten mehrerer Profikletterer erfahren.

02 Humorvolles VR-Spiel in Cartoon-Optik: What The Bat?

Wer auf humorvolles Chaos steht, der ist bei What the Bat? genau richtig. Eigentlich ist die Prämisse des Titels relativ simpel: Es geht einfach darum, Aufgaben des alltäglichen Lebens zu bewältigen: Ihr steht auf, putzt euch die Zähne, macht euch Frühstück und vertreibt euch die Zeit mit Videospielen. Allerdings wird das Ganze dadurch erschwert, dass ihr zu jederzeit zwei Baseballschläger in euren Händen haltet.

Die bunte Cartoon-Optik unterstreicht das absurde Konzept. Wer mit seiner VR-Brille also lieber in eine Welt eintauchen möchte, die voller Kreativität und pfiffigen Charme steckt, der ist bei What The Bat? genau richtig.

03 Ragnarock: Rhythm-Game für VR-Systeme

Rhythm-Game s waren schon immer ein Hit auf VR-Systemen. Eines der beliebtesten Spiele dieser Art ist Beat Saber . Ragnarock schlägt in eine ähnliche Sparte. Anstatt mit Lichtschwertern Blöcke zu durchtrennen, spielt ihr hier allerdings einen Wikinger, der mit seinen Trommeln dafür sorgen muss, dass die Belegschaft eures Bootes immer motiviert ist.

Darum klopft ihr im Takt auf die vier Trommeln vor euch und sorgt damit für rapides Rudern bei euren Kameraden. Die Songliste hat hier ein paar echte Rock- und Metal-Perlen. Man findet unter anderem Lieder von Bands wie Alestorm, Feuerschwanz und Gloryhammer .

04 VR-Plattformer: Moss & Moss: Book II

Es ist immer spannend zu sehen, wenn Spiele VR nicht nur als Mittel nutzen, damit man ein Spiel aus der Ego-Perspektive erlebt, sondern man einen Plattformer damit spielen kann. Moss, sowie dessen Nachfolger Moss: Book II, machen genau das möglich. Das Action-Game mit kleinen Puzzle- und Sprungeinlagen lässt euch die Mäusedame Quill kontrollieren.

Wie bereits erwähnt, seht ihr dabei nicht - wie man in VR erwartet - durch ihre Augen, sondern betrachtet die Spielwelt mehr wie ein Diorama . Dabei seid ihr aber nicht stationär. Indem ihr euren Kopf bewegt, könnt ihr Winkel der Umgebung erkunden und betrachten, die vielleicht Lösungen für Rätsel oder andere Objekte beinhalten.

Die beiden Titel sind auch bereits auf der ersten PSVR erschienen, aber dadurch auch für die PSVR 2 absolute Empfehlungen. Sowohl Moss, als auch Moss: Bock II, haben in der Vergangenheit viel Lob von Kritikern und Fans erhalten.

05 VR Video & Audio Erlebnis: Tetris Effect

Ein weiterer Titel, bei dem ihr prinzipiell einfach nur als Kamera in VR agiert, ist Tetris Effect . Auf dem Papier sollte das Spiel in Virtual Reality gar nicht so besonders sein. Ihr habt kaum Einfluss auf das Geschehen und bekommt spielerisch keinen Mehrwert im Vergleich dazu, wenn ihr das Game auf dem Fernseher spielt.

Allerdings ist der Fokus von Tetris Effect weniger auf dem Spiel an sich, sondern auf dem audiovisuellen Erlebnis . Die Kombination aus den optisch beeindruckenden Spielfeldern und der elektronischen Musik sorgen schon fast für ein berauschendes Gefühl. Auf jeden Fall Tetris, wie man es noch nicht erlebt hat.

06 VR-Game mit Augen-Tracking: Rez: Infinite

Auch Rez: Infinite ist ein Spiel, welches es bereits auf der ersten Version der PSVR zu holen gab. Und ähnlich wie Tetris Effect handelt es sich hier ebenfalls um einen Titel, der mit einem absurden Mix aus Audio und Video daherkommt. Allerdings ist mal hier spielerisch noch etwas involvierter als beim Puzzle-Klassiker. Ihr fliegt in Form einer Wireframe-Figur durch Level und schießt feindliche Formen mit kleinen Raketen ab. Dadurch baut ihr nicht nur euren Charakter optisch weiter aus, sondern fügt der Musik auch mehrere Ebenen hinzu.

Damit war Rez schon früher ein Spiel, welches viele Fans gewinnen konnte. Selbst mit seinem ersten Release auf der PlayStation 2. Die PSVR 2-Version von Rez: Infinite nutzt aber auch das Augen-Tracking der VR-Brille und erlaubt es damit, Feinde mit bloßem Blickkontakt auszuwählen und abzuschießen.

07 Before your Eyes: VR-Spiel mit Tiefgang

Wer kein Problem damit hat, in seiner teuren VR-Brille ein paar Tränen zu vergießen, der sollte Before your Eyes eine Chance geben. Das Spiel lässt euch das Leben einer fiktiven Figur erleben. Jedes Mal, wenn ihr blinzelt, springt ihr weiter in die Zukunft. Das heißt, eine Szene ist nur so lange aktiv, wie ihr es schafft, die Augen offen zu halten.

Dadurch entstehen unglaublich emotionale Situationen . Ihr wollt nicht, dass etwas endet und versucht so lange an diesem virtuellen Moment festzuhalten, wie ihr nur könnt. Doch letztendlich liegt es an euch, wie lange ihr durchhaltet, ohne den Blick abzuwenden.

Ein besonderes Spiel, das in einer solchen Form selten produziert wird und mit Sicherheit eines der gefühlstechnisch anspruchsvollsten Vertreter seines Genres.