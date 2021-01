7 Rennspiel-Highlights für 2021

Was Forza für die Xbox-Fangemeinde ist, ist

Gran Turismo

für PlayStation. Nach

orientiert sich die Simulation

Gran Turismo 7

wieder konsequent an den Ursprüngen und bringt all das zurück, was der letzte Ableger vermissen ließ. Ihr dürft eure Schätzchen durch die Waschanlage jagen, nach Herzenslust tunen und im umfangreichen Karrieremodus in abwechslungsreichen Cups an den Start gehen.