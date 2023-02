Diese Rennspiel-Highlights erwarten dich in 2023

Für Rennspiel-Fans hielt das abgelaufene Jahr eine ganze Menge Spiele-Highlights bereit. PlayStation-User freuten sich mit Gran Turismo 7 über eine neue ultra-realistische Rennsimulation , F1 22 verfrachtete euch mit spannenden Neuerungen direkt in die faszinierende Königsklasse des Motorsports , während Need for Speed: Unbound zum Jahresende die altehrwürdige Arcade-Rennspiel-Reihe zurück zu alter Stärke führte . Doch auch im Jahr 2023 erwarten dich einige hochkarätige Racer – Die besten Rennspiele 2023 stellen wir dir in diesem Artikel vor.

01 Trackmania

Buckelpisten, Hindernisse, Loopings, Boosts und vieles mehr erwarten euch © Ubisoft

Release: Frühjahr 2023

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Ubisofts kultiger Arcade-Esports-Racer Trackmania gehört auf dem PC fast schon zum alten Eisen , immerhin erschien der Free-2-Play-Titel dort bereits im Jahr 2020. Noch im Frühjahr 2023 sollen aber auch Spielerinnen und Spieler auf sämtlichen Konsolen (mit Ausnahme der Nintendo Switch) auf Bestzeitjagd gehen und im Eiltempo durch Loopings heizen.

Auf dem PC gab es mit der Winterkampagne 2023 gerade erst eine ganze Menge frischer Inhalte, die den ohnehin schon riesigen Umfang des Arcade-Racers noch erweitern. Und wenn dir das Gebotene noch nicht reicht, schusterst du eben im Editor deine ganz eigenen Strecken zusammen . Mit dem Konsolen-Release von Trackmania erwartet uns jedenfalls ein spaßiges und pfeilschnelles kompetitives Rennspiel, das es in sich hat.

02 F1 23

Im Nachfolger von F1 22 kannst du Max Verstappen erneut zum WM-Titel führen © Codemasters

Release: Sommer 2023

Plattformen: unbekannt

Bislang wurde der Nachfolger von F1 22 noch nicht offiziell angekündigt, aber die Veröffentlichung eines neuen Formel-1-Games ist so sicher, wie dass sich Max Verstappen zum zweiten Mal in Folge zum Fahrerweltmeister der Königsklasse krönte.

Was uns spielerisch erwartet, dürfte dabei recht klar sein. Gespannt sind wir vor allem auf den neuen Grand Prix von Miami, der im Formel-1-Kalender 2023 Premiere feiern wird. Ansonsten gibt’s wieder feinstes Sim-Racing.

Gefeierter Jahresabschluss: Beim ' Red Bull Racing Homerun ' feierte das Team die überragende Saison 2022, in der es zwei WM-Titel, 17 Siege und 28 Podiumsplätze zu bejubeln gab.

Live Red Bull Racing feiert den Doppelerfolg in der Meisterschaft 2022 mit einem Homerun in ihre Heimatstadt Milton Keynes.

03 Wreckreation

Stunts, Loopings, Boosts & Crashes - Wreckreation sieht nach Spaß aus © Three Fields Entertainment

Release: 2023

Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Der Arcade-Racer Wreckreation von Three Fields Entertainment könnte so etwas wie das uneheliche Kind der Trackmania- und Burnout-Reihe sein. Dieses Open-World-Rennspiel verfrachtet euch in eine über 400 Quadratkilometer große Spielwelt voll abwechslungsreicher Umgebungen, in denen ihr durch Loopings, Half-Pipes und waghalsige Sprünge meistert, um zum Sieg zu rasen.

Crashs und Stunts gehören ebenso zum Spiel, wie die Möglichkeit, über den sogenannten Live-Mix-Modus die Strecken selbst anzupassen und beispielsweise Hindernisse zu platzieren oder kurzerhand die Streckenführung zu ändern – und das, während sich andere Spielerinnen und Spieler auf dem Kurs befinden.

04 Stuntfest - World Tour

Stunts, Action, Racing und Wingsuits gibt's in Stuntfest - World Tour © Pow Wow Entertainment

Release: 2023

Plattformen: PC

Mit Stuntfest - World Tour startet exklusiv auf dem PC noch im Jahr 2023 ein ganz außergewöhnliches Action-Rennspiel , bei dem die Grenzen zwischen Arcade-Racer und Extremsport verschwimmen .

In diesem kompetitiven Game treten 18 Spielerinnen und Spieler in einer Stuntshow gegeneinander an, um den Sieger oder die Siegerin zu ermitteln. Von Destruction Derby zu klassischen Rennen auf dem Asphalt oder per Raketen-Wingsuit in der Luft ist hier alles mit dabei.

Ziel des Spiels ist es, in diesem motorisierten Battle-Royale-Racer alle Wettbewerbe zu überstehen und am Ende als Sieger hervorzugehen. Immerhin wird nach jeder Runde der Letztplatzierte eliminiert.

Gibt deine Karosse den Geist auf, bedeutet das aber noch nicht das Ende. Denn dann wird die Spielfigur in die Luft geschleudert und soll dort verschiedene Gadgets nutzen oder Abkürzungen nehmen können, um kurz darauf wieder im Cockpit zu landen und das Blatt zu wenden. Klingt nach einer abgefahrenen und abwechslungsreichen Mischung, die das Zeug zu einem echten Multiplayer-Hit hat.

So entsteht ein Game: Racing, Extremsport und Wingsuits gibt's auch in Riders Republic. In unserer Show ' LEVELS ' blicken wir hinter die Kulissen und zeigen, wie das Game entstanden ist.

16 Min So entstand Riders Republic Wirf einen Blick hinter die Kulissen von Ubisofts neuestem Extremsport-Thriller, Riders Republic.

05 Forza Motorsport

Mit Forza Motorsport gibt's endlich wieder Sim-Futter auf PC und Xbox © Xbox Game Studios

Release: 2023

Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Microsofts Antwort auf Gran Turismo 7 hört auf den Namen Forza Motorsport und wird im Jahr 2023 endlich erscheinen, nachdem wir bereits im vergangenen Jahr mit der Rennsimulation gerechnet haben.

Nach dem Open-World-Ausflug in das malerische, virtuelle Mexiko mit Forza Horizon 5 , geht es im Motorsport-Ableger wieder deutlich realistischer und auf klassischen Kursen zur Sache. Erst Ende Januar 2023 lieferte Microsoft echte handfeste Details zur Sim, die zum Start mit über 500 Autos, rund 800 einzigartigen Upgrademöglichkeiten und 20 Locations rund um den Erdball einiges an Inhalten mitbringt.

Vielmehr noch will Forza Motorsport aber neue Maßstäbe in Sachen Realismus setzen. Neben dynamischen Tageszeiten und Wetterbedingungen samt damit einhergehender Auswirkungen auf Beschaffenheit und Temperatur der Strecke will die Rennsimulation auch technisch neue Maßstäbe setzen und deutlich mehr Fortschritte bei der Fahrphysik bieten als es bei den letzten Serienteilen der Fall gewesen ist.

Doch selbst ohne diese vielversprechenden Neuerungen stehen die Zeichen für den neuesten Forza-Ableger ganz klar auf Spiele-Highlight, denn die Reihe hat seit ihrem Auftakt im Jahr 2005 noch nie enttäuscht.

06 The Crew Motorfest

The Crew Motorfest sorgt auf Hawaii für Urlaubsfeeling © Ubisoft

Release: 2023

Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Wo wir schon von Open-World-Rennspielen wie Forza Horizon gesprochen haben: Ubisofts Rennspiel-Serie The Crew kehrt im Jahr 2023 ebenfalls für einen dritten Ableger zurück. Doch The Crew Motorfest , so der Name des neuen Racers, macht einiges anders als sein 2018 veröffentlichter Vorgänger.

Das beginnt bereits bei der Location, denn statt den USA befährst du im neuesten Ableger die Straßen auf der wunderschönen Insel O'ahu, Hawaii . Dort nimmst du an dem namensgebenden Auto-Festival teil. Das Ganze erinnert also nicht nur entfernt an die Forza Horizon-Ableger, während sich die virtuelle Welt von Hawaii bereits anno 2006 in Test Drive Unlimited, sowie fünf Jahre später in dessen Nachfolger erkunden ließ.

07 Test Drive Unlimited: Solar Crown

In Test Drive Unlimited Solar Crown ist Hongkong in Orignalgröße befahrbar © KT Racing

Release: 2023

Plattformen: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

Der Open-World-Racer Test Drive Unlimited: Solar Crown ist ein weiterer Kandidat, der eigentlich bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollte, dann aber auf 2023 verschoben werden musste. Im neuesten Ableger der altehrwürdigen Rennspiel-Reihe treten zwei Clans gegeneinander an.

Die Sharps mit ihren edlen Luxus-Schlitten gegen die Streets mit ihren getunten Karossen, angetrieben von der Straßenkultur. Schauplatz des neuen Serienteils ist dabei die asiatische Metropole Hongkong, der mit abwechslungsreichen Aufgaben auch abseits klassischer Rennen aufwarten soll. Darunter Transportmissionen, Kovois und andere Aufträge, für die du nicht unbedingt hinter dem Lenkrad einer Nobelkarosse Platz nehmen musst.

Wie bei den meisten Rennspiel-Highlights 2023 fehlt auch hier ein konkreter Releasetermin. Bislang wissen wir nur, dass das Game noch in diesem Jahr erscheinen wird.