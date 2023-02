Die besten Videogame-Serien nach The Last of Us

Die Zeiten in denen Gaming-Verfilmungen nur Murks waren sind vorbei. Gerade wenn es um die Adaption von Videospielen in Form von Serien geht, gibt es mittlerweile ein paar echte Highlights. Erst dieses Jahr hat die Serie zu Naughty Dogs The Last of Us wieder gezeigt, wie gut sich Spiele in das Film-Medium übertragen lassen, wenn die Menschen dahinter Leidenschaft für das Quellmaterial aufweisen.

Solltet ihr nach dem Abschluss von The Last of Us nun auf der Suche nach einer neuen Gaming-Serie sein, dann haben wir hier fünf Optionen, die ihr euch als nächstes auf die Watch-Liste packen könnt.

Die Serie zu Persona 5

Bereits früher Teile der Persona-Reihe haben Anime-Adaptionen erhalten. Sowohl Persona 3 und 4 können in animierter Form konsumiert werden. Auch der aktuelle Ableger, Persona 5, ist hier keine Ausnahme. Über die Dauer von 28 Folgen könnt ihr die Story des massiven JRPGs erleben, ohne Hand an den Controller anlegen zu müssen. Das ist vor allem für diejenigen hilfreich, welche die Charaktere, Geschichte und Musik des Games erleben wollen, aber nicht die Zeit für ein 100-Stunden-Epos aufbringen können.

Natürlich bleibt hier etwas der Spielerfahrung auf der Strecke, immerhin muss man irgendwo ein paar Abstriche machen. Und auch wenn die animierten Varianten der Persona-Spiele nicht an die Qualität vieler anderer Anime-Serien heranreichen, sind sie dennoch eine adäquate Möglichkeit die entsprechenden Games zu erleben. Fans, welche die Titel bereits gespielt haben, bekommen hier zwar nichts neues, es ist aber schön, mehr Zeit mit den Charakteren zu verbringen, die man bereits kennenlernen durfte.

Animierte Serie: Arcane

Als Arcane erschienen ist, schlug es ein wie eine Bombe. Die animierte Serie aus der Welt von League of Legends zog nicht nur Gamer komplett in ihren Bann. Auch Zuschauer außerhalb des Hobbys waren von dem optisch hervorragenden Einblick in die Welt von Runeterra begeistert.

Die erste Staffel von Arcane ist in Segmente aus jeweils drei Episoden aufgeteilt, welche an einem Stück jeweils wie ein ganzer Film geschaut werden können. Sie umfassen dabei die Hintergrundgeschichten der Charaktere Ekko, Jinx, Vi, Caitlyn und Jace. Für Kenner bietet Arcane eine Menge Fan-Service. Es ist zudem das erste Mal, dass man so viel von dem League of Legends-Universum in Nicht-Spielform erleben kann. Riot Games hat hier etwas wirklich beeindruckendes geschaffen, das wirklich jeden mit seiner Erzählweise, Animation und Präsentation abholen kann. Egal ob man noch nie von League of Legends gehört hat, ab und zu mit Freunden spielt oder regelmäßig durch die Elo-Hölle geht.

Und Arcane ist dabei nur ein Puzzlestück aus der Medienstrategie von Riot. Mittlerweile gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, in Runeterra einzutauchen: Ein digitales Kartenspiel, ein Solo-RPG und bald sogar ein Fighting Game in der Form von Project L.

Anime-Serie: Cyberpunk: Edgerunners

Das was Arcane für das Jahr 2021 war, das war Cyberpunk: Edgerunner 2022. Der Anime zu dem - eher durchwachsenen - Rollenspiel von CD Projekt Red rührte noch einmal kräftig die Werbetrommel für die Gaming-Vorlage. Und das nicht nur bei denen, die bereits um den Titel wussten. Tatsächlich sorgte Egderunners für einen starken Schub in den Verkäufen von Cyberpunk 2077 und sorgte auch dafür, dass einige Spieler, die das Game bereits abgeschrieben hatten, einen zweiten Blick riskierten.

Tatsächlich hat sich Cyberpunk 2077 seit seinem - in manchen Fällen katastrophalen - Release gehörig verbessert. Patches haben die gröbsten Bugs beseitigt und die Konsolen der aktuellen Generation haben ein Next-Gen-Update erhalten. Auch der Social-Media-Buzz um den Titel wurde zum Release des Anime wesentlich größer. Fans teilten Videos, welche Eastereggs aus der Serie innerhalb des Videospiels präsentierten, oder sie bauten ihre Lieblingscharaktere innerhalb des Games nach. Damit ist Cyberpunk: Edgerunners ein weiteres Beispiel dafür, wie viel Wert eine gute Adaption für das Ausgangsprodukt haben kann.

Vampirjäger auf Netflix: Castlevania

Totgeglaubte leben länger. Das zählt nicht nur für Vampire , die natürlich das Hauptmotiv für das Castlevania-Franchise sind. Sondern in diesem Fall auch für die Spielereihe an sich. Seit langem ist es still um die Traditionsserie aus dem Hause Konami geworden. Primär, da sich der Entwickler immer mehr aus dem Videospielmarkt zurückzieht. Komplett vergessen ist Castlevania zwar nicht, immerhin erscheinen noch regelmäßig kompetente Retro-Collections, aber die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Stärke schwindet immer mehr.

Dabei bekommen Freunde der Spielereihe mit dem zugehörigen Anime aber eine wirklich gelungene Adaption, die sich erzählerisch auf die Ereignisse von Castlevania 3 und Symphony of the Night stützt. Wie bei den anderen Beiträgen dieser Liste findet man auch bei Castlevania viel Liebe zum Detail: Sei es nun aufgrund der Art, wie die Charaktere kämpfen, oder aufgrund der Musik, die verwendet wird.

Und auch unabhängig davon ist Castlevania eine Serie, die jedem gefallen wird, der sich für diesen Fantasy-Vampirjäger-Mix interessiert. Da sowohl Arcane, Cyberpunk: Edgerunners und auch Castlevania allesamt von Netflix produziert wurden, scheint hier ja ein absolutes Händchen für diese Art von Content zu existieren.

Erfolgreiche Gaming-Serie auf Netflix: The Witcher

Und wo wir gerade von erfolgreichen Gaming-Serien aus dem Hause Netflix sprechen: The Witcher konnte Fantasy-Freunde auf der ganzen Welt begeistern. Rein technisch gesehen handelt es sich hier natürlich nicht um meine Spiel-, sondern Buch-Adaption, aber das Videogame ist eindeutig das, wofür das Franchise bekannt ist. Und wie bei Cyberpunk hat auch hier die Serie perfekt als Werbung für die Spiele von CD Projekt Red fungiert. Passenderweise gibt es für The Witcher III: Wild Hunt mittlerweile auch ein großes, kostenloses Next-Gen-Update.

Aktuell wurde angekündigt, dass die Rolle des Witchers , Geralt von Riva, nicht länger von Henry Cavill gespielt wird, sondern von Liam Hemsworth . Sehr schade, denn für Cavill war es eine echte Traumrolle. Der ehemalige Superman-Darsteller ist bekennender Gamer, hat sogar fast seine Zusage für Men of Steel verpasst, weil er mit einem Raid in World of Warcraft beschäftigt war. Er kennt sich dementsprechend auch mit der Vorlage bestens aus. Auf dem Papier die perfekte Besetzung für The Witcher.

Aufgrund der hohen Qualität der Serie ist auch diese selbst bei Non-Gamern ein großer Erfolg gewesen. Die düstere Fantasy-Welt aus der Feder des polnischen Autors Andrzej Sapkowski ist die perfekte Basis für eine Serien-Adaption.