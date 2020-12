Die 6 besten Snowboard-Games aller Zeiten

Gerade wenn es draußen schneit, wächst oft der Wunsch in die Berge zu fahren und mit einem Snowboard die Hänge unsicher zu machen. Doch was, wenn man lieber durch Pixel-Schnee und über Polygon-Pisten brettern möchte? Es gibt auf jedem System eine Auswahl an Snowboard-Games - aber das sind die besten, die bisher erschienen sind: