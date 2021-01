Die besten Speedruns von AGDQ 2021

Zwei mal pro Jahr kommen unter dem Banner von Games Done Quick die besten Speedrunner zusammen, um für eine ganze Woche ihre Spiele, Tricks und Können zu präsentieren. Dabei wird Geld gesammelt, das dann für einen guten Zweck gespendet wird. Im Winter gehen die Spenden an die Prevent Cancer Foundation. 2.758.847 Dollar war die Gesamtsumme von Awesome Games Done Quick 2021.

Red Bull Athlet GrandPooBear war dieses Jahr nicht im Teilnehmerfeld. Er genießt gerade die Gelegenheit sich nicht auf Marathon-Events vorbereiten zu müssen und sich ganz auf seinen Stream und die Community zu fokusieren.

GrandPooBear baut sich das Studio seiner Träume

Alle Speedruns des Events sind auf YouTube verfügbar. Wir stellen euch hier aber auch ein paar Highlights vor!

Hades (3 Weapons) in 1:00:04 von Vorime

Einer der größten Gaming-Erfolge des letzten Jahres, und Gewinner zahlreicher "Game of the Year"-Preise, ist Hades von Supergiant Games.

Runner Vorime nimmt sich das Roguelike vor, und zeigt, wie man mit extremer Präzision in einer Stunde aus Tartarus entkommen kann.

Turok: Dinosaur Hunter (Any%) in 36:51 von pale2

Unter PC- und Nintendo 64-Spieler ist Turok ein nostalgisches Juwel. Der Dino-Shooter ist, ähnlich anderer Retro-FPS, eine echte Achterbahnfahrt. Extrem schnelles Movement, coole Abkürzungen und ein wahres Dorito-Massaker erwarten euch in diesem Run.

Celeste (DDR-Dancepad) in 14:41 von PeekingBoo

Celeste war schon immer ein Favorit unter Speedrunnern. PeekingBoo nimmt sich den Titel allerdings etwas anders vor. Er selbst ist großer Fan von Dance Dance Revolution, und besitzt sogar ein Arcade Cabinet des Rhythmusspiels. Und mit genau diesem spielt er einen Showcase des Pixel-Plattformers.

The Legend of Zelda: A Link to the Past (All Dungeons) in 52:30 von Glan

Die Menge an Glitches, die genutzt werden können, um The Legend of Zelda: A Link to the Past durchzuspielen ist enorm. Daher nutzen viele Speedrun-Kategorien spezielle Regeln, welche die Menge an erlaubten Tricks wesentlich einschränken. Dieser Run hat nur eine Regel: Besiege alle Bosse. Ansonsten steht Runner Glan sein gesamtes Exploit-Arsenal zur Verfügung.

River City Girls (All bosses, Kyoko) in 1:00:57 von Bahamutx

Zusammen mit Streets of Rage 4 konnte auch River City Girls dazu beitragen, dass das Beat 'em Up-Genre nicht komplett in Vergessenheit gerät.

Dieser Speedrun zeigt einen relativ intakten Playthrough. Durch das Können von Bahamutx und dem interessanten Commentary der Spieleentwickler, zieht aber auch dieser Run jeden Zuschauer in seinen Bann.

Muchi Muchi Pork in 33:40 von Aquas

Das Bullet Hell-Genre zählt zur Königsdisziplin der Shoot 'em Ups. Wer es schafft Spiele dieser Art mit nur einem Credit (1CC) durchzuspielen, kann stolz auf sich sein.

Aquas zeigt sein Können in Muchi Muchi Pork, einer echten Genre-Perle des renommierten Shooter-Studios Cave.

Super Orb Bros. in 18:58 von Mitchflowerpower

Mitchflowerpower ist einer der sympathischsten Speedrunner und hat es sogar in die Late Show, mit Steven Colbert , geschafft.

Hier präsentiert er sein Können in Super Orb Bros., einem Rom-Hack, basierend auf Super Mario Bros. 3.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX (100%) in 1:21:09 von GlyphDX

Nicht nur A Link to the Past hat einige spektakuläre Speedrun-Tricks. Auch The Legend of Zelda: Link's Awakening wird durch Glitches komplett zerstört. In einer Stunde und 21 Minuten sammelt GlyphDX alle Gegenstände und besiegt sämtliche Bosse.

Sonic Mania (Sonic & Tails, Good ending) in 56:39 von Argick

Argick speedrunnt nicht nur Sonic Mania in diesem Video, sondern auch das Commentary. Das führt dazu, dass dem Zuschauer kein Detail entgeht. Zusätzlich schafft er es außerdem einen neuen Rekord in dem Spiel abzuliefern.

Super Mario 64 (16 Star, Blindfolded) in 39:09 von Bubzia