Gemütlicher Gaming-Herbst: 10 Spiele zum Relaxen

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Wenn es um entspannende Farming-Games geht, steht natürlich Stardew Valley an erster Stelle. Wer aber etwas sucht, was etwas weniger involviert ist, für den ist das Remake von Friends of Mineral Town die beste Wahl. Die Neuauflage des Harvest Moon-Originals hat nichts von seinem Charme eingebüßt.

ISLANDERS

Astroneer

Es muss nicht immer etwas so massives wie No Man’s Sky sein. Astroneer ist ein ruhiges Erkundungs-Spiel, in dem ihr alleine, oder mit Freunden, einen unbekannten Planeten besiedelt. Ihr sucht nach Ressourcen, baut neue Werkzeuge und formt dabei eure Umgebung komplett neu.

A short hike

Die Temperaturen sinken, die Blätter werden gelb… A short Hike fängt die Melancholie des Herbstes nicht nur optisch, sondern auch in seiner Erzählweise ein. Jungvogel Claire geht auf eine kurze Wanderschaft auf die Spitze eines Berges, um von dort ihre Mutter anzurufen. Das Abenteuer bietet liebenswürdige Charaktere, eine überschaubare Spieldauer und interessante Grafik, die an den Nintendo DS erinnert.

Firewatch

Wenn euch der Sinn nach einem Titel steht, der sich mehr darauf fokusiert eine Geschichte zu erzählen, dann ist Firewatch immer noch einen Blick wert. Als Aushilfsaufseher in einem amerikanischen Nationalpark seid ihr dafür zuständig das Gebiet auf eventuelle Feuer zu überwachen. Durch Dialoge mit eurer vorgesetzten, die ausschließlich über Funkgeräte passieren, lernt ihr viel über euch, und die Dinge, die in diesem Park passieren.

Tetris Effect

Der Zen-Klassiker. Tetris ist eines der bekanntesten Videospiele. Und damals wie heute zählt es zu den besten Titeln, zu denen man einfach mal richtig abschalten kann. Tetris Effect verstärkt dieses Gefühl durch das Hinzufügen von entspannender Musik und grandiosen Grafikeffekten, die auf euer Gameplay reagieren. Wie in Trance verliert man sich in dieser Neuauflage des Klotzklassikers. Eine erweiterte Version erscheint nun auch für Xbox.

Hardspace Ship Breaker