Die besten Xbox One Party-Spiele für Weihnachten und Silvester

Weihnachten und Silvester stehen kurz bevor. Die Feiertage sind eine Zeit der Besinnlichkeit, die man mit seiner Familie oder seinen Freunden verbringt. Es gibt gutes Essen, Geschenke und natürlich gehören auch Spiele einfach dazu. In diesem Jahr keinen Bock auf die typischen Brettspiel-Klassiker ? Dann sind hier ein paar Party-Spiele für die Xbox One , die garantiert für gute Laune sorgen.

Rock Band 4

Für 1-4 Spieler

Was wären die Feiertrage ohne Musik? Keinen Bock auf Jingle Bells oder Last Christmas?

Wer es an den Feiertagen etwas rockiger mag und das mittlerweile nur noch schwer zu bekommende Rock Band 4 -Bundle Zuhause stehen hat, sollte es auch nutzen. Wenn die Oma die Drums rockt, Papa die Saiten der Gitarre shreddet, die Schwester den Bass schwingt und ihr zu AC/DC oder System of a Down das Mic zum Glühen bringt, ist es vorbei mit „stille Nacht“.

Keep Talking and Nobody Explodes

Für 2-4 Spieler

Wer die Zusammenarbeit mit seinen Lieben fördern will, sollte sich Keep Talking and Nobody Explodes genauer anschauen.

Eure Aufgabe: Ein Spieler ist in einem Raum mit einer tickenden Zeitbombe gefangen, die entschärft werden muss . Die anderen Spieler geben die Experten, die die Bombe nicht sehen können, aber Anweisungen zum Entschärfen der Bombe geben müssen. Wie sieht die Bombe aus? Welche Farben haben die Kabel? Dazu sollten die anderen Spieler einen Blick in die Anleitung zum Entschärfen einer Bombe werfen. Fehltritte sollten logischerweise vermieden werden.

Trivial Pursuit Live!

Für 1-4 Spieler

Ein absoluter Klassiker in moderner Form. Man nehme das klassische Quizspiel Trivial Pursuit und kombiniere es mit dem Ansatz einer Quizshow im Fernsehen, fertig ist der absolute Partyspaß.

Für richtige Antworten erhaltet ihr Punkte und sammelt so die Wissensecken. Neben den klassischen Quizfragen auf die es nur eine richtige Antwort gibt, erwarten euch beispielsweise auch „Nah dran“-Runden, in denen die Top-Antwort die meisten Punkte einbringt. Dank moderner Aufmachung ein großer Spaß für die ganze Familie.

Trivial Pursuit Live kombiniert den Klassiker mit einer Quizshow © Ubisoft

The Voice of Germany - I want you

Für 1-2 Spieler

Karaoke ist immer ein großer Spaß, vor allem wenn die gesanglichen Qualitäten doch… sagen wir mal überschaubar ausfallen. Hier empfiehlt sich das Game The Voice of Germany - I want you , das in der Box-Version mit 2 Mikrofonen daherkommt.

Wie in der Vorlage wählt ihr einen Coach und kämpft euch durch die verschiedenen Stadien der Show. Insgesamt 35 Songs sind enthalten, von Justin Bieber über Coldplay bis Imagine Dragons.

The Jackbox Party-Pack 5

Für 1-8 Spieler

Insgesamt sechs Versionen der Partyspiel-Sammlung gibt es mittlerweile, Nummer Fünf ist allerdings unser Favorit. In der Sammlung finden sich ganze fünf digitale Versionen lustiger Party-Games .

Mit von der Partie der Klassiker YOU DON’T KNOW JACK, das spaßige hypothetische Vorstellungsspiel Split the room oder das Lyrik-Schreibspiel Mad Verse City, in dem Roboter in einem Rap-Battle gegeneinander antreten. Da die Spiele ausschließlich in englischer Sprache vorliegen, ist die Sammler eher etwas für Profis.

Just Dance 2022

Für 1-6 Spieler

Die Weihnachtsgans oder das Fondue sind verschlungen, der Bauch ist voll. Da kann ein bisschen Bewegung doch nicht schaden oder? Wenig überraschend handelt es sich bei Just Dance 2022 um ein Tanzspiel. Tanzt euch zum Highscore, battlet euch mit euren Mitspielern und bringt kooperativ den Dancefloor zum Glühen. Wer hat die besten Moves? Doch Vorsicht: Wenn euch eure Oma bei den Backstreet Boys abzieht, kann die Stimmung schnell kippen.

Overcooked 2

Für 1-4 Spieler

Ein kooperatives Koch-Abenteuer , in dem den gesamten Spaß einer Großraumküche zu spüren bekommt. Mal unglaublich entspannt, mal extrem hektisch aber stets ein großer Spaß. Hier treffen Chaos und Slapstick-Humor auf eine gehörige Portion Strategie . Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, denn wer nicht mit seinen Koch-Kumpels spricht, riskiert dass das Festmahl nur noch für die Mülltonne zu gebrauchen ist.

Gemeinsam kochen kann ganz schön hektisch sein © Team 17

Monopoly Plus

Für 1-6 Spieler

Monopoly gehört zu den absoluten Klassikern unter den Brettspielen und macht auch auf der Xbox One eine hervorragende Figur. Zum Spielprinzip müssen wir wohl nicht mehr viel sagen, Monopoly Plus würzt den Klassiker aber mit einem 3D-Spielbrett dass sich im Laufe der Partie weiterentwickelt und lässt euch die Regeln nach eurem Gusto anpassen.

Darf bei keinem Spieleabend fehlen: Monopoly (Plus) © Ubisoft

Rayman Legends

Für 1-4 Spieler

Der Kult-Klassiker Rayman Legends gehört zu den besten Couch-Koop-Games auf der Xbox One und gibt nicht zuletzt dank seiner charmanten Präsentation oder den genialen Musikleveln auch an den Feiertagen eine hervorragende Figur ab.

Vier Spieler hüpfen durch kunterbunte Plattformer-Level oder wagen sich an die abgedrehten Minispiele. Ein großer Spaß für Kkeine und große Spieler.

Drawful 2

Für 2-1000 Spieler

Für dieses Spiel braucht ihr ein Smartphone oder Tablet , sowie relativ gute Englischkenntnisse . Ist all das gegeben, könnt ihr mit Drawful 2 eine Menge Spaß haben. Die Aufgabe ist denkbar simpel: Zeichnet die lustigen Dinge, die euch das Game vorgibt. Danach kann jeder Spieler raten, was die Zeichnung darstellen soll – die Ergebnisse werden zu Multiple-Choice-Antworten. Findet ihr heraus, was das Bild darstellen soll?

Castle Crashers Remastered

Für 1-4 Spieler

In der Neuauflage des 2D-Arcade-Abenteuers kämpft ihr euch mit maximal vier Spielern durch die kunterbunte und aberwitzige Welt, um die Prinzessin zu retten und das Königreich zu beschützen. Witzig, total verrückt und einfach nur irre spaßig.