Landi Blog: Heim-Weltcup in Hochfilzen

Die Sache mit den Rennen vor der eigenen Haustüre. Ein zweischneidiges Schwert. Definitiv zählen die Erfolge, die ich in Hochfilzen feiern durfte, zu den unvergesslichsten und emotionalsten Momenten meiner Karriere . Staffel-Bronze bei der Heim-WM 2017, zum Beispiel. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mit dem Druck daheim umgehen gelernt habe. Aus mentaler Sicht ist so ein Heim-Weltcup für einen Athleten sicherlich nochmals eine andere Nummer. Wenn der Druck zu groß wird, kann nämlich der Heimvorteil schnell zum Nachteil werden...

1. Der berühmte Tunnelblick

Ich habe mich am Anfang meiner Karriere beispielsweise schwer damit getan, dass mich in Hochfilzen so viele Menschen gekannt und angesprochen haben. Ich wollte natürlich alle zurückgrüßen und keinen vor den Kopf stoßen. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass ich mich dabei so habe ablenken lassen, dass ich den Fokus beim Schießen verloren habe. Ich kam einfach nicht in den berühmten Tunnel hinein. Ich habe dann aber eine smarte Lösung gefunden: Fette Kopfhörer und Rammstein im Ohr!

2. Atmen, Atmen, Atmen

Neben den möglichen Ablenkungen von außen, ist natürlich auch der mediale Druck beim Heimweltcup wesentlich größer. Was vielen Athleten hilft? Unter anderem die Zusammenarbeit mit Mentaltrainern. Hier wird auch die richtige Atemtechnik beim Schießen trainiert. Denn, umso mehr Sauerstoff man in den Körper bekommt, umso klarer kann man denken, sich fokussieren und entsprechend beruhigen. Auch, was die medialen Auftritte angeht, unterstützt der Sportpsychologe: Er kann nämlich gut einschätzen, wann es besser ist, sich im Hotelzimmer zurückzuziehen und ein Interview auszulassen, weil es sonst vielleicht zu viel werden könnte.

3. Heimvorteil

Ein wichtiger Push-Faktor entlang der Strecke ist heuer leider weggefallen - das Heimpublikum. Es kann dich in der Loipe brutal motivieren, so war`s bei mir. Andererseits musst du natürlich auch aufpassen, dass du am Schießstand nicht den Fokus verlierst.

Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder & Dominik Landertinger 2017 © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

4. Einer für alle – alle für einen

Meistens steht im Verlauf eines Hochfilzen-Wochenendes auch eine Staffel am Programm. Eine besondere mentale Herausforderung für die heimische Mannschaft. Denn hier läuft man nicht für sich, sondern hat noch drei weitere Leute und ein ganzes Team, ja sogar eine ganze Nation, mit im Boot. Für mich oft der Grund, warum mir vor dem Start, vor allem vor WM- und Olympiastaffeln, vor lauter Druck und Anspannung regelrecht übel war.

Vor allem das „Mann gegen Mann“- bzw. „Frau gegen Frau“-Schießen ist aus mentaler Sicht brutal. Man kommt zeitgleich zum Schießstand, bekommt aus dem Augenwinkel mit, wie der Konkurrent schon zu schießen beginnt. So eine psychische Belastung muss trainiert werden. In der Vorbereitung versucht man, mit Hilfe sogenannter „Mini-Komplexe“ auch im Training Druck aufzubauen. Man trifft sich am Schießstand magaziniert vier Magazine auf, macht eine kurze Runde gemeinsam in der Gruppe und absolviert bei Nicht-Treffern eine Mini-Strafrunde. Wer als Erstes ins Ziel kommt, hat den Mini-Komplex gewonnen. Eine super Trainingstechnik, um sich auf die Herausforderungen „Mann gegen Mann“ vorzubereiten.

Team Österreich

Team Österreich hat dem Druck beim Heimrennen in Hochfilzen am ersten Wochenende sehr gut standhalten können. Vor allem Simon Eder hat mit Rang acht in der Verfolgung und seiner Performance in der Staffel zwei super Rennen ausgepackt. Er fühlt sich läuferisch richtig gut und ist mit seiner Schnelligkeit am Schießstand wieder da, wo er schusstechnisch in seinen besten Zeiten war. Das alles mit 37 Jahren zu meistern, ist eine echt starke Leistung. Hut ab vor ihm! Felix Leitner hat läuferisch den Schritt nach vorne gemacht und mit Rang 12 und 13 zeigen können, dass er mehr draufhat, als er in Kontiolahti zeigen konnte.

Julian Eberhard ist noch nicht in der Form, in der er sein möchte. In der Staffel lief es für ihn in der Loipe aber sichtlich besser. Im Liegendanschlag hatte er dann leider das Pech einer Schussbildverlagerung. Das passiert, wenn man durch einen Nachlader aus der Position rausgeht, und sie dann nicht mehr exakt einnimmt. Da reicht ein minimales Verrutschen des Ellbogens. Das Schussbild verlagert sich und du bist chancenlos die Scheibe zu treffen. David Komatz hat als Startläufer einen Mega-Job gemacht und sich als absolute Topbesetzung für diese Position erwiesen.

Auch die Damen haben in Hochfilzen wieder ihre gute Form unterstrichen. Lisa Hauser hat endlich auch in Hochfilzen die Top-10 knacken können - und das gleich zweimal, mit Rang neun im Sprint und dem zehnten Platz in der Verfolgung. Dabei hat sie sich läuferisch wieder extrem stark gezeigt und auch ihre Schusstechnik weiter stabilisieren können. In der Staffel sind sie alle sehr gut gelaufen - Dunja, Julia, Kathi und Lisa konnten mit Rang sechs das beste Team-Ergebnis bei den Damen egalisieren.

Genesungswünsche möchte ich an dieser Stelle an Chrissi Rieder schicken. Sie musste sich aufgrund von Rückenproblemen vorerst komplett rausnehmen. Ich kann gut nachvollziehen, was das heißt, deshalb alles Gute ins benachbarte Leogang!