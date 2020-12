Landi Blog: Fotofinish und persönliche Rekorde beim Heimweltcup

Mit dem zweiten Weltcup-Wochenende bei mir zu Hause in Hochfilzen ist das erste Trimester der Biathleten schon wieder Geschichte. Nach vier anstrengenden Rennwochen geht’s in die wohlverdiente Weihnachtspause. Falls ihr euch immer schon gefragt habt, wie Biathleten die Weihnachtsfeiertage verbringen, kann ich es euch verraten: Auch ein Spitzensportler darf es sich für ein paar Tage mal so richtig gut gehen lassen.

