Landi Blog: Weltcup-Auftakt der Biathleten in Finnland

und Johannes Thingnes Boe, eindrucksvoll zeigten, dass sie auch in dieser Saison wieder ein gewichtiges Wort um den Gesamtweltcup mitreden möchten, erwischten vor allem meine ehemaligen Teamkollegen einen holprigen Start. Wenn man zu Beginn der Saison als Mannschaft ohne Top-20-Platzierung in die Saison startet, tut das natürlich weh.

Doch warum wollte in der ersten Woche in Kontiolahti bei den Herren noch nicht viel zusammenspielen? Ein Grund für das bescheidene Abschneiden ist sicherlich die tiefe Spur, die unserer Mannschaft überhaupt nicht entgegenkommt. Bis auf

Das ÖSV-Biathlonteam trainiert in Obertilliach

1. Faktor: Groß und kraftvoll vs. klein und spritzig

Auch in Kontiolahti hat es heuer noch nicht wirklich viel geschneit. Bei der Schneeauflage im Stadion handelt es sich daher um „toten“ Schnee. Kunstschnee von gestern, der dort schon eine ganze Weile sein Dasein fristet. Die Schneekristalle binden kaum mehr, die Spur verändert sich quasi bei jedem Athleten, der drüberläuft – und wird tiefer und tiefer.

So tief, dass die Athleten teils bis zum Schuhrand einsinken. Das sind fast 25 Zentimeter! Und da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob man ein großgewachsener Läufer, wie z.B. Julian Eberhard ist, oder ein etwas kleinerer, leichter Athlet, wie beispielsweise Felix Leitner.

2. Faktor: Abdruck vs. Gleiten

Große, kraftvolle Läufer können ihre Stärke auf eisigen, harten Loipen voll ausspielen, indem sie ihre ganze Power beim Abdruck des Skis optimal in den Schnee übertragen. Bei tiefen Verhältnissen wird dieser Vorteil zum Nachteil: Kraftvollere Läufer müssen dann versuchen, sich so dosiert wie möglich abzudrücken, und vermehrt durch den Schnee zu gleiten.

3. Faktor: Die Spannung des Skis

Größere und daher schwerere Athleten brauchen einen Ski mit höherer Spannung. Durch diese Spannung kann es aber passieren, dass der Ski an der Schaufel vermehrt zu graben beginnt. Ein großer Nachteil bei tiefen Verhältnissen.

4. Faktor: Die späte Startnummer

Jeder etwas griffigere Quadratzentimeter am Rand der Strecke wird von den Athleten vor dem Rennen genauestens inspiziert. Um diese Stellen überhaupt noch zu finden, ist dann natürlich auch eine frühe Startnummer klar von Vorteil. Wenn zu viele von diesen Faktoren zusammentreffen, werden die Verhältnisse zum echten Spielverderber ...leider.

Kompliment an unsere Mädels